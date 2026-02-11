Estreno ahora / CoNverSo con Jesica Recio, ciclista urbana de Olavarría

Este miércoles 11 de febrero a las 20 horas se estrena un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce el periodista Fabricio Lucio en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

En esta oportunidad, la invitada será Jesica Recio, ciclista urbana y creadora del espacio “Bicicleteando en Olavarría”, quien comparte su experiencia personal y cotidiana arriba de la bicicleta, vinculando movilidad, identidad, ciudad y bienestar.

La entrevista avanza por su historia personal, su infancia en Olavarría, el regreso a la ciudad tras varios años en Mar del Plata y la manera en que la bicicleta se transformó en una herramienta central de su vida cotidiana.

La bicicleta como experiencia transformadora

Recio cuenta que no llegó a la bicicleta como una decisión planificada. “No me subí a la bici para ser más saludable. Me subí porque estaba ahí y quise conocer lugares”, explica. Con el tiempo, ese gesto inicial se convirtió en un cambio profundo en su forma de moverse, de habitar la ciudad y de vincularse consigo misma.

“Nunca pensé que mi ejemplo podía contagiar”

Uno de los ejes del episodio es el impacto de su experiencia en otras personas. A través de redes sociales, Recio recibe mensajes y fotos de vecinos que comenzaron a usar la bicicleta motivados por su relato cotidiano. “Nunca pensé que mi ejemplo podía contagiar”, reconoce.

Estreno en YouTube

El episodio completo podrá verse este miércoles 11 de febrero a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias, como parte de una nueva entrega de CoNverSo, un espacio de diálogo en profundidad con protagonistas de la comunidad.