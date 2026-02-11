Se realizó el taller “Punto, línea y garabato” en el Centro Cultural San José

El taller Punto, línea y garabato en Olavarría se desarrolló el pasado viernes en el Centro Cultural San José, en el marco del Programa Municipal Olavarría en Verano.

La actividad estuvo a cargo de la artista local Natalia Schumacher y convocó a vecinos que participaron de una propuesta centrada en el dibujo y la experimentación creativa.

Una propuesta vinculada a la muestra “Camuflaje”

El taller Punto, línea y garabato en Olavarría se enmarcó en la muestra “Camuflaje”, que actualmente se encuentra en exposición en la Sala 2 del Centro Cultural San José.

La propuesta artística reivindica el garabato como forma de expresión. A su vez, toma como inspiración elementos de la naturaleza, el cosmos y el universo onírico.

Durante el encuentro, los asistentes realizaron dibujos en papel a partir de la espontaneidad del trazo. Luego, esos trabajos fueron transferidos a botellas de vidrio.

La consigna apuntó a compartir experiencias, expresar ideas y estimular la creatividad a través del dibujo libre.

Actividades de verano en la ciudad

La iniciativa formó parte de las actividades culturales, artísticas, recreativas y turísticas impulsadas por el Municipio para la temporada estival.

El programa Olavarría en Verano incluye propuestas en distintos espacios de la ciudad y las localidades. Más información puede consultarse en los canales oficiales municipales.

Sobre Natalia Schumacher

Natalia Schumacher es artista visual y diseñadora gráfica. Bajo el seudónimo Yumak, combina grafismo y plástica en una producción que incluye pinturas, ilustraciones e intervenciones sobre objetos cotidianos.

Su obra se centra en el garabato como expresión espontánea y trabaja con soportes y técnicas variadas. En sus composiciones combina texturas, colores y formas que dialogan entre sí y construyen escenas de carácter onírico, cercanas a la abstracción.