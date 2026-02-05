La actividad física como motor de la «Supervida»: el análisis de David García en CoNverSo

En un nuevo episodio del ciclo CoNverSo, conducido por Fabricio Lucio, y producido por En Línea Noticias, el licenciado en kinesiología David García habló de envecimiento saludable y del proyecto «Supevida» que desarrolla desde Pehuajó a poco kilómetros de Olavarría.

El especialista, que parte de su formación la realizó en Estados Unidos, sostiene que el ejercicio no es solo una opción estética o de salud general, sino el punto central para determinar la calidad de los años futuros.

García enfatiza la necesidad de un cambio de perspectiva sobre el esfuerzo físico. «Nosotros tenemos que entender que somos responsables nosotros de nuestra salud de nuestro envejecimiento saludable», afirma el profesional, quien además advierte que el proceso de deterioro muscular comienza a edades tempranas.

El equilibrio entre lo aeróbico y la fuerza

Para lograr una longevidad funcional, la entrevista destaca la importancia de combinar diferentes tipos de estímulos. García es categórico al diferenciar sus beneficios: «la actividad física aeróbica te agrega años a la vida y la actividad de fuerza te agrega vida a los años».

Según el especialista, mientras que lo aeróbico mejora la salud cardiovascular, es el entrenamiento de fuerza el que garantiza la autonomía. La falta de potencia en los miembros inferiores se identifica como el principal factor que condiciona la movilidad y aumenta el riesgo de caídas y dependencia en adultos mayores.