Se invita a productores a incorporarse a “Tranqueras Conectadas”

El Municipio avanza con el programa Tranqueras Conectadas, un sistema de georreferenciación que permite localizar con precisión los accesos a los campos del partido de Olavarría. La iniciativa busca reducir los tiempos de respuesta de los servicios de seguridad y salud ante cualquier eventualidad en la zona rural.

La herramienta, diseñada por equipos técnicos municipales, consiste en la colocación de chapas identificatorias en las entradas de los establecimientos. En esta primera etapa, el cupo es de 400 chapas destinadas a productores de las zonas de Espigas, Recalde, Mapis, Blanca Grande e Iturregui.

Los interesados en sumarse al programa deben completar un formulario de inscripción. Los puntos de registro habilitados son:

Delegaciones Municipales de Espigas y Recalde.

Dirección de Guías (Sociedad Rural).

Oficina de Desarrollo Agropecuario (Moreno 2765).

Desde el área técnica aclararon que la colocación de la cartelería no es inmediata tras el registro, sino que se coordina por zonas de acuerdo con un cronograma logístico entre las direcciones de Desarrollo Agropecuario, Obras Rurales y Planificación Estratégica.

