Relevan locales gastronómicos para actualizar la guía de servicios en Olavarría

Se encuentra en marcha un relevamiento gastronómico en todo el Partido de Olavarría con el objetivo de actualizar y sistematizar información sobre locales del rubro, que luego será utilizada como guía de servicios para vecinos y visitantes, y como insumo para distintos actores del sector privado.

El trabajo se realiza a través de la Coordinación de Turismo y consiste en la visita a comercios gastronómicos para relevar datos de contacto y características generales de cada establecimiento. La actualización se lleva adelante de manera anual y permite mantener vigente el registro de la oferta local.

La información recopilada es utilizada, entre otros fines, para acciones de promoción en eventos y para responder consultas de organizadores de actividades deportivas, culturales, académicas y sociales que proyectan iniciativas en la ciudad.

Desde el área se indicó que estos datos resultan clave para el turismo de eventos, un segmento que moviliza distintos servicios y productos, y que impacta directamente en la actividad hotelera y gastronómica local.

Durante el relevamiento se consulta, entre otros aspectos, la cantidad de cubiertos disponibles, los tipos de menús ofrecidos y los datos de contacto, con el fin de incorporarlos a la guía gastronómica.

Los prestadores que deseen acercar o actualizar su información pueden hacerlo en la Coordinación de Turismo, ubicada en el Centro Cultural Municipal San José (Riobamba 2949), o comunicarse al 2284 695796. También está disponible el correo electrónico [email protected].