Bomberos de Cacharí salieron a aclarar por qué no es extraordinario el aporte que envío el gobierno nacional

Días atrás el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la asignación de fondos a bomberos voluntarios de todo el país en el marco de la resolución 91/2026, confirmaron desde una de las instituciones afectadas, y destacaron que se trata de recursos que corresponden por ley y no de un aporte extraordinario del presidente Javier Milei.

La aclaración la realizaron Bomberos Voluntarios de Cacharí que, de alguna manera, salieron al cruce de dirigentes regionales de La Libertad Avanza que celebraran estos subsidios como una gestión exclusiva de Milei.

Desde Bomberos Voluntarios de Cacharí (Bs. As.) emitieron un comunicado dirigido a la comunidad en el que precisan que los fondos mencionados “provienen de la Ley 25.054, sancionada en 1998, por lo cual desde esa época nuestra entidad recibe dicho subsidio: Subsidios y Exenciones”.

El comunicado institucional recuerda que el artículo 11 de la Ley 25.054 establece que “el subsidio a las asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de la República Argentina se formará con una contribución obligatoria del cinco por mil (5 %) de las primas de seguros, excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras”. Según el texto, dicha contribución no puede trasladarse a las primas de los tomadores y es liquidada por las aseguradoras a la Superintendencia de Seguros de la Nación para su distribución.

En el comunicado también explicaron que “los montos mencionados en la resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación aún no han sido depositados en la cuenta de nuestra entidad y corresponden a los años 2025 y 2026, no teniendo certeza de cuándo serán depositados; cuando dicho hecho ocurra los mismos serán invertidos en tiempo y forma como se ha hecho siempre”

La resolución 91/2026 publicada en el Boletín Oficial dispuso la distribución de más de $100.810 millones entre las 1.062 asociaciones de primer grado habilitadas, lo que implica un monto de $94.924.971,75 por cada entidad para la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuario y elementos para la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, así como para el mantenimiento de las unidades operativas.

Además de los fondos para clubes y asociaciones individuales, la normativa destina partidas a federaciones provinciales y otros organismos del sistema nacional de bomberos voluntarios, con montos destinados a capacitación, funcionamiento institucional y representación, tal como lo prevé la legislación vigente.