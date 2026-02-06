Elba Raquel Gramundo «Elbita» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 5 de febrero de 2026 a los 88 años de edad. Elba Raquel Gramundo, conocida como «Elbita», era vecina del barrio Pueblo Nuevo, nacida en Olavarría y se encontraba jubilada.

Sus familiares y deudos participan su fallecimiento.

Según se informó, no se realizará velatorio ni responso. La inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz el viernes 6 de febrero a las 10:30 horas. El servicio se encuentra a cargo de la empresa Pinos de Paz.