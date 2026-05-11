Marcelo Villar: “Ya hace un tiempo que somos blanco de la delincuencia y esta semana fue el colmo»

La seguidilla de robos a inmobiliarias en distintos puntos de Olavarría encendió la preocupación en el sector. En menos de 48 horas fueron atacadas al menos tres inmobiliarias y una productora de seguros ubicadas en la zona céntrica de la ciudad.

Foto: Inmobiliaria Alvano una de las víctimas de los robos.

Uno de los hechos ocurrió durante la madrugada del sábado en la inmobiliaria de Marcelo Villar, ubicada sobre Dorrego entre Lavalle y Brown, a pocos metros de la Comisaría Primera y de la Jefatura Departamental.

“Ya hace un tiempo que somos blanco de la delincuencia y esta semana fue el colmo. En dos o tres días robaron tres inmobiliarias”, afirmó Villar durante una entrevista con la periodista Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias”, que se emite por Radio M.

El martillero relató que al llegar a la oficina encontró la persiana violentada y la puerta forzada. “Había un gran desorden adentro. Buscan dinero, no otra cosa. No se llevaron computadoras ni teléfonos”, explicó.

Según indicó, desde hace tiempo toman recaudos para evitar dejar efectivo en el lugar. “Ya estamos prevenidos y sacamos el dinero porque sabemos lo que buscan”, señaló.

Sin embargo, remarcó que la preocupación va más allá de las pérdidas materiales y apuntó al temor de que los hechos se produzcan en horario comercial. “Ahora tenemos miedo también en el transcurso del día. Si entran de noche a metros de la comisaría, parece que no les importa nada”, sostuvo.

“Necesitamos prevención”

Villar explicó que las inmobiliarias se convierten en un objetivo durante los primeros días del mes debido al movimiento de dinero vinculado al cobro de alquileres.

“Ellos saben que manejamos dinero constantemente, sobre todo del 1 al 15. Pareciera que tendríamos que estar todo el tiempo atentos porque en cualquier momento entran”, manifestó.

Además, indicó que cuando se producen robos de dinero correspondiente a alquileres, las inmobiliarias deben responder económicamente ante los propietarios. “La responsabilidad es nuestra porque el dinero pasa del inquilino a la inmobiliaria hasta que se entrega al dueño”, afirmó.

También sostuvo que las medidas de seguridad privadas ya no alcanzan. “Por más cámaras o alarmas que pongamos, buscan la forma de entrar igual”, dijo.

Consultado sobre la investigación, Villar aseguró que hasta el momento no recibió información concreta sobre posibles avances. “Lo que necesitamos es prevención y saber cómo vamos a seguir adelante”, expresó.

Reclamo del sector inmobiliario

Durante la entrevista, Villar señaló que en Olavarría funcionan más de cien inmobiliarias y aseguró que el tema genera una fuerte preocupación entre colegas del rubro.

Según trascendió, el Colegio de Martilleros evalúa impulsar reuniones con autoridades y avanzar con un reclamo institucional vinculado a la seguridad.

Además del robo ocurrido en la inmobiliaria de Villar, también se registraron hechos en oficinas ubicadas sobre España y Coronel Suárez y sobre calle Alsina. A eso se suma un robo en una productora de seguros de la zona de La Madrid.

“Es difícil vivir así, con miedo de no saber cuándo pueden entrar”, resumió