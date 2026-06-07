Reapertura del Archivo Histórico: «Trabajamos para que la historia de los olavarrienses sea vista por los olavarrienses»

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El intendente Maximiliano Wesner dialogó con En Línea Noticias en el marco de la reapertura y puesta en valor del Archivo Histórico Municipal de Olavarría «Alberto y Fernando Valverde». A cuatro décadas de su fundación, el espacio volvió a abrir sus puertas para la preservación, investigación y difusión del patrimonio documental y la memoria colectiva del Partido.

En el marco de este evento, se realizará una charla y debate especial por el Día del Periodista, dedicada a reflexionar sobre el valor de la memoria, los archivos y el periodismo en la construcción de la historia colectiva.

Durante el acto se descubrió una placa conmemorativa junto a los trabajadores del espacio. Wesner calificó la jornada como emocionante y destacó que recorrer las instalaciones «es un golpe muy fuerte porque cuenta ni más ni menos la historia de nuestra ciudad». El intendente agradeció la labor de la dirección de patrimonio, de la subsecretaría de cultura y del personal municipal.

Respecto a las tareas ejecutadas, Wesner detalló que se realizó un fuerte trabajo de infraestructura en las salas para el mantenimiento de las instalaciones y el ordenamiento del material. Entre los elementos recuperados se encuentra la segunda tanda del archivo del diario El Popular, un material que el mandatario calificó como «imperdible» e «imponente», además de registros en video del canal local. «Son recursos que volcamos aquí para mantener viva la historia de la ciudad», afirmó.

El mandatario comunal anticipó que el municipio se encuentra en un proceso de digitalización del material por razones de espacio físico y conservación de calidad. Asimismo, invitó a los vecinos que posean aportes históricos a compartirlos: «Nuestro deseo es por lo que trabajamos, es para que la historia de los olavarrienses sea visto por los olavarrienses».

Finalmente, de cara al Día del Periodista, Wesner reflexionó sobre el cambio en los medios de comunicación y señaló la transición desde la época del diario en papel hacia la inmediatez de las plataformas digitales. «Es una nueva coyuntura mediática mediante la cual nos informamos, que son las redes sociales que han tenido tantísima potencia y mucha presencia» , concluyó, remarcando la necesidad de adaptarse a estos nuevos canales.