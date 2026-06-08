Torneo «Juan D. Marinangeli»: Espigas avanzó por penales y quedaron definidos los cuartos de final

Foto: amparo.ph_

El torneo “Juan Domingo Marinangeli” completó este domingo la segunda instancia y ya tiene definidos los cruces de cuartos de final. Municipales y Espigas lograron la clasificación y se sumaron a los equipos que aguardaban tras su participación en la Unión Deportiva Regional.

En el primero de los encuentros, Municipales derrotó 2 a 0 a Sierra Chica y aseguró su pase a la próxima ronda. Los goles fueron convertidos por Mateo Vitale y Sebastián Alonso. De esta manera, el conjunto municipal dejó en el camino a Sierra Chica, que finalizó su participación en el certamen.

Más tarde, en Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra y Espigas igualaron sin goles durante los noventa minutos. La clasificación se definió desde el punto penal, donde Espigas se impuso por 5 a 4 para quedarse con el último boleto disponible a los cuartos de final.

Con estos resultados, quedó conformado el cuadro de la próxima instancia. Espigas ocupará el octavo lugar y Municipales el séptimo, mientras que los equipos provenientes de la Unión Deportiva Regional ingresan según su ubicación en la fase anterior.

Los cruces de cuartos de final serán los siguientes:

El Fortín (1°) vs. Espigas (8°)

Racing A. Club (2°) vs. Municipales (7°)

Estudiantes (3°) vs. Embajadores (6°)

Ferro Carril Sud (4°) vs. San Martín (5°)

La etapa se disputará a partido único y las localías serán definidas mediante sorteo.