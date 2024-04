«Algún día va a venir un funcionario de Kicillof y les va a exigir que le entreguen a su hija»

El diputado Provincial del bloque Libre, Guillermo Ricardo Castello estuvo en Azul este viernes para participar de una concentración de productores rurales autoconvocados que reclamaron contra el denominado «impuestazo» de Axel Kicillof. Además hubo respaldos a las medidas que está tomando el gobierno nacional con Javier Milei a la cabeza.

En su discurso el Legislador Provincial de la Sexta Sección Electoral calificó como «degenerados fiscales» a los funcionarios del gobierno de Axel Kicillof y lanzó una polémica comparación que fue aplaudida por los presentes: «tengan cuidado porque estos degenerados fiscales, por ahí también son degenerados de algo más. Algún día va a venir un funcionario del gobierno Kicillof, y rememorando la Edad Media, les va a exigir a ustedes que le entreguen a su hija para ejercer el derecho de pernada.»

«Tengan cuidado», reiteró el Legislador Provincial.

Al continuar con su discurso ante un puñado de productores rurales y otros dirigentes opositores al gobierno provincial, Castello indicó: «hay que dar una batalla, hay que recuperar la libertad, hay que dar una batalla para recuperar la libertad, hay que recuperar la propiedad privada. La propiedad privada está hackeada por todo este tipo de impuestos. Hay que dar una batalla en varios frentes.»

El Diputado Provincial consideró que en esta «batalla» el poder legislativo es muy importante y a los productores rurales les dijo: «ustedes tienen sus representantes, compañeros. Tienen legisladores nacionales que conocen, legisladores provinciales, concejales. A esa gente, a esos representantes de ustedes de los poderes legislativos, tienen que ir y decirles, no pueden seguir votando más impuestos, no pueden seguir votando aumentos de impuestos. Tienen que decirle a los legisladores provinciales que no voten presupuestos deficitarios, porque los presupuestos deficitarios, tarde o temprano, se convierten en deuda y más impuestos, o se trasladan a sus hijos y a sus nietos. Tienen que decirle a los concejales que dejen de aprobarle a los intendentes este tipo de tasas completamente ridículas que están creciendo como hongos en la provincia de Buenos Aires, que son inconstitucionales. Tienen que decirle también a los legisladores provinciales que dejen de crear organismos que son inútiles, burocráticos y que no sirven para nada.»

Tras esa proclama, el Legislador Provincial mencionó que la semana pasada en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se le dio media sanción a la creación de un Comité de Cuenca para el arroyo San Francisco que se encuentra en el Partido de Quilmes. «Yo voté en contra», dijo y de inmediato expresó, «la provincia de Buenos Aires tiene cientos de arroyos, ríos, cauces de agua, y estos muchachos están creando comités que tienen. Cada comité tiene un organismo ejecutivo de 108 personas, tiene asesores, consejos consultivos. Por cada uno de estos ríos y arroyos de la provincia de Buenos Aires, imagínense ustedes el delirio que es esto», dijo.

También el Diputado Provincial pidió que la «justicia se ponga los pantalones largos» y dijo sobre el inmobiliario rural: «acá está pasando algo muy grave. Todo este revalúo y todas estas subas impositivas están violando el derecho de propiedad. Violan el derecho de propiedad. Ahí tienen que ponerle un límite a los jueces.»

«Hay que achicar el Estado, tenemos que volver a un Estado como teníamos hace 80 años. Un Estado chico, pagable, que brinde servicios y que se pueda financiar con impuestos comunes. Eso necesitamos. Volver a un Estado pagable, financiable y que nosotros no seamos los servidores del Estado», agregó.

«El kirchnerismo nos llevó a la Edad Media»