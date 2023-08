Atención gratuita y descentralización, los objetivos de Maximiliano Wesner para mejorar el sistema de salud

Maximiliano Wesner habló con En Línea Noticias a pocas horas del cierre de la campaña electoral de cara a las elecciones PASO donde quedarán definidos los candidatos a intendentes que competirán en el próximo mes de octubre.

Para sortear la PASO, Wesner deberá medir fuerza con otros dos dirigentes de Unión por la Patria: Eduardo Rodríguez y Hernán Parra. Wesner es el único precandidato de Olavarría que aparecerá en las boletas presidenciales de Sergio Massa y Juan Grabois.

Maximiliano Wesner es concejal y director ejecutivo de ANSES Olavarría. Antes de su precandidatura fueron esos lugares los que le dieron altísima visibilidad y lo posicionaron como uno de los dirigentes más importantes del kirchnerismo de Olavarría.

En este tramo de la entrevista, Maximiliano Wesner explica las políticas que llevaría adelante en materia de salud pública. Primero abordó la situación de los turnos y dejó sentada su postura

Maximiliano Wesner expresó: “tenemos que garantizar el acceso al sistema público y cuando digo garantizar el acceso, es permitir y facilitar una cercanía en el contacto con el turno para que un vecino, una vecina no tenga que atravesar toda la ciudad para ir al hospital o porque cuando manda un mensaje por WhatsApp, no hay respuesta. Pensemos en lo que ocasiona ese traslado: costo de remis, costo de costo de transporte público, caos vehicular”. Precisamente por esto, Maximiliano Wesner dijo que hay que “garantizar que la familia pueda ir al CAPS o que pueda ir al Territorial y en el CAPS o en el Territorial pueda operar la oferta de la turnera que tiene que ser un sistema único de turno”.

Al respecto agregó, “esto está de la mano con la descentralización de las especialidades y el fortalecimiento de los CAPS y de los hospitales de las localidades. Porque si no terminamos centralizando el sistema de salud, terminamos centralizando la atención y terminamos, por ende, centralizando los turnos”.

Habló de fortalecer los Centros de Atención Primaria de la Salud y prometió en la línea de la descentralización: “voy a poner de pie nuevamente el Hospital de Sierras Bayas. Es algo que me piden los vecinos, me lo piden los vecinos de Colonia San Miguel, me lo piden los vecinos de Sierras Bayas”.

Al hablar de las localidades hizo mención a las otras que, en algunos casos, no tienen Hospitales como si pasa en Hinojo y en Espigas. “En el caso de Loma Negra, el CAPS no escapa a la realidad de las otras localidades que si tienen hospital, pero tampoco escapa a la realidad de los diferentes barrios de la ciudad cabecera. Horarios acotados, oferta de turnos muy acotada en el día, las especialidades que no están descentralizadas y además estamos viendo una automática derivación al hospital municipal”.

Habló de la necesidad de realizar obras de infraestructura en los hospitales de las localidades.

También en la línea de anuncios habló de la condonación de deudas en el sistema de salud y explicó el concepto de “atención gratuita”.

“Vamos a garantizar el acceso gratuito al sistema público de salud. La persona que no tiene obra social y se va a atender al hospital, se va a atender de manera gratuita. Como ocurre en otros municipios. La persona que tenga obra social y haga uso del sistema de salud se le va a facturar a la obra social las prestaciones correspondientes”, dijo Wesner.

Como otros candidatos a intendentes, Maximiliano Wesner definió “como uno solo” al sistema de salud y planteó la necesidad de la creación de una Mesa en la que se siente el IOMA, el PAMI, la Región Sanitaria, el Municipio y el sector privado.

Al respecto dijo, “tenemos que optimizar la aparatología que hay en la ciudad y el recurso humano que es maravilloso. Tenemos que garantizar no solo el acceso al sistema de salud sino una prestación de calidad y adecuada”. Sobre la posibilidad de conformar esa Mesa aseguró, “creo que es posible. Pensemos en los vecinos y vecinas, pensemos en el derecho en el acceso a la salud. Simplemente en eso. Eso nos tiene que guiar y por eso tenemos que gestionar y para eso tenemos la responsabilidad de la gestión”.

