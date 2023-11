Balotaje: Celeste Arouxet acusó a Andrea Coronel de «infiltrar» fiscales

Celeste Arouxet, ex candidata a Intendenta y máxima referente de La Libertad Avanza en Olavarría, habló con la prensa luego de votar en un balotaje decisivo para el futuro de la Argentina.

La dirigente libertaria expresó que hacia las 11 de la mañana había votado alrededor del 25% del padrón electoral. Expresó que en el inicio de la jornada hubo faltante de boletas aunque fue un episodio que se logró solucionar rápidamente.

«Tenemos fiscales en todas las mesas, estamos completos de fiscales generales, hasta nos sobraron», dijo Celeste Arouxet mostrando así la fortaleza del espacio.

En este sentido, la concejal Arouxet acusó a la dirigente Andrea Coronel de «infiltrar» fiscales en distintos establecimientos educativos donde se está votando.

«Nosotros coordinamos la fiscalización en Olavarría con Martín Endere que era el responsable del PRO y con Daltón Jauregui que era el responsable del sector de Ritondo. Durante todos estos meses juntamos más de 530 fiscales. La lista la armó La Libertad Avanza con la colaboración de este espacio, lamentablemente se presentaron ayer, nos enteramos que iba a pasar esto hoy, más de 60 fiscales infiltrados, ellos mencionan que vienen del lado de la línea de Andrea Coronel», dijo

Arouxet expresó que hablaron con Andrea Coronel y dijo: «le manifestamos que de esta manera no se trabaja, porque hay que trabajar en equipo, parece que no lo entienden. Hoy tuvimos que tomarnos el trabajo de llevar la lista de fiscales generales, el poder general de Guillermo Lascano como apoderado de la lista, y lamentablemente esta mala política siempre se quiere infiltrar, y le complica la vida, no solamente a los nuestros, sino a los otros fiscales, y sobre todo a los presidentes de mesa, que hay que respetar, y a los directivos, la verdad que los directivos excelentes, todos leyeron, entendieron cómo es, porque cualquiera se da cuenta que así no se hacen las cosas. Los fiscales nuestros están en su lugar, los fiscales de la Libertad Avanza».

Respecto al sector liderado por Andrea Coronel sostuvo: «acá no se puede presentar cualquiera en una elección tan difícil, con un poder sin haber pasado por el trabajo que venimos haciendo hace 5 meses, y también le faltará respeto al espacio político que represento, así que ya hablamos a Buenos Aires de este tema, hablé con Andrea Coronel de este tema, se lo quise explicar, pero al parecer a veces no se quieren entender las cosas como hay que hacerlas bien»

«Este sector nos complicó la mañana», dijo Celeste Arouxet.

De todas maneras despegó a Andrea Coronel de los dirigentes del PRO: «Andrea Coronel fue candidata a concejal por Dalton Jauregui, tengo entendido que no pertenece más a ese espacio, y la verdad que todavía no encuentro el sentido a lo que hizo. Se lo pregunté anoche y no tuve la respuesta», dijo al final.