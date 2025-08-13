Búsqueda laboral: importante empresa gastronómica incorpora
Anuncian una oportunidad de empleo en una importante empresa gastronómica en Sierra Chica y sus alrededores.
Puestos disponibles: Encargado de Cocina / Cocinero y Encargado de Depósito.
Modalidad y Ubicación: Ambos puestos son de tiempo completo (full time) y la ubicación es en Sierra Chica.
Servicio: Los puestos son para el Servicio Penitenciario Provincial.
Contacto: Para más información, se invita a los interesados a contactar a la empresa.
Para unirse al equipo, se debe enviar el CV a [email protected].