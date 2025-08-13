Los 3 hombres detenidos en la fiesta electrónica, en Azul, fueron trasladados a distintas comisarías de la zona

Los tres hombres detenidos junto a dos mujeres, en la causa Federal, por comercio de Drogas de diseño, en el allanamiento realizado en la madrugada de este domingo en el Boliche Bailable «SARA EL TEMPLO», fueron trasladados este Martes a comisarias de la zona: Ayrton Tucci a Laprida; Ezequiel Leiva a Benito Juárez y Thomas Ezequiel Belén, fue alojado en Lamadrid. Los 5 detenidos ya se encuentran con Prisión Preventiva, con pedido de Cupo, en el Servicio Penitenciario.