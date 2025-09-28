Hausagro busca un Analista de Control de Gestión y Finanzas en Olavarría

Búsqueda Laboral
Por En Linea Noticias 0

La empresa Hausagro busca un Analista de Control de Gestión y Finanzas en Olavarría.

  • Puesto: Analista de Control de Gestión y Finanzas.
  • Responsabilidades: Control de gestión, análisis financiero, elaboración y seguimiento de reportes.
  • Requisitos: Formación en Contabilidad o Administración de Empresas, experiencia en maquinaria agrícola, manejo avanzado de Excel.
  • Contacto: Enviar CV a [email protected] con el asunto «Administrativo Contable».

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!