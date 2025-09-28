Hausagro busca un Analista de Control de Gestión y Finanzas en Olavarría
La empresa Hausagro busca un Analista de Control de Gestión y Finanzas en Olavarría.
- Puesto: Analista de Control de Gestión y Finanzas.
- Responsabilidades: Control de gestión, análisis financiero, elaboración y seguimiento de reportes.
- Requisitos: Formación en Contabilidad o Administración de Empresas, experiencia en maquinaria agrícola, manejo avanzado de Excel.
- Contacto: Enviar CV a [email protected] con el asunto «Administrativo Contable».