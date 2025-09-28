Delia Egle Larraz «Tota» de Rossi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 28 de septiembre de 2025 a los 89 años de edad.

Su esposo Alfredo Alberto Rossi. Su hijo Alfredo Rossi. Su hija política Marcela Riley

Sus nietos Alfredo, Nicolás, Facundo, Carolina y Lautaro. Sus hermanos. Sus hermanos políticos

Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B». Comienza domingo 28/09/2025 a las 18 horas y finaliza a las 21 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente

CREMACIÓN: Crematorio PINOS DE PAZ

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Sarmiento

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada