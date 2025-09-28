Delia Egle Larraz «Tota» de Rossi (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 28 de septiembre de 2025 a los 89 años de edad.
Su esposo Alfredo Alberto Rossi. Su hijo Alfredo Rossi. Su hija política Marcela Riley
Sus nietos Alfredo, Nicolás, Facundo, Carolina y Lautaro. Sus hermanos. Sus hermanos políticos
Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B». Comienza domingo 28/09/2025 a las 18 horas y finaliza a las 21 horas.
RESPONSO: Capilla Ardiente
CREMACIÓN: Crematorio PINOS DE PAZ
DÍA Y HORA: A confirmar
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Sarmiento
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilada