Hoy finaliza el Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría 2025

Las actividades comenzaron el viernes y concluyen esta noche con la entrega de premios y la presentación del Valentín Reiners Grupo. La cita es en el Teatro Municipal a las 20:30. Entrada libre y gratuita

Durante tres días, se desarrolló la tercera edición del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría. Los participantes pudieron disfrutar de cortos y largos de 8 países, charlas, música en vivo, proyecciones de escuelas secundarias y actividades accesibles para personas sordas.

«Estamos muy contentos, felices, ya pensando en la próxima edición. El momento con las escuelas fue realmente muy movilizante. Ver a estudiantes hablando en lenguaje audivisual sobre bullying, salud mental o consumo problemático, nos da la responsabilidad de seguir manteniendo estas pantallas para darle voz» expresaron desde la organización.

Durante la jornada del sábado, se estrenó por primera vez en Argentina la película brasileña Predio Vazio del 2025 de Rodrigo Aragão, uno de los principales referentes de ese género del limítrofe país.

Este domingo 28, desde las 20:30, se realizará la entrega de premios, y el cierre con el Valentín Reiners Grupo. Entrada libre y gratuita.

Toda la programación del FeLCO 2025, actividades y anuncios se pueden encontrar en Instagram @festivaldecineolavarria (https://www.instagram.com/festivaldecineolavarria) y en el sitio web oficial https://festivaldecineolavarria.com.ar/