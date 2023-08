Celeste Arouxet cierra la campaña con la expectativa de ser la sorpresa de la elección

Celeste Arouxet promete ser una de las revelaciones de las elecciones de este domingo y en las horas finales de la campaña electoral brindó definiciones acerca de su plataforma electoral.

De origen radical, hoy Arouxet abraza el proyecto liberal de Javier Milei. En Olavarría la concejala viene de hacer una excelente elección en el año 2021 cuando logró renovar su banca de concejal en una elección en la que contó con pocos recursos y fuerte trabajo militante.

Clara opositora al gobierno de Galli, desde su banca de concejala ha cuestionado innumerable de políticas del gobierno Municipal.

La concejala habló con Georgina Muller en el programa “En Acción” que se emite por FM Moebius.

Celeste Arouxet habló de los valores que la unen a Javier Milei, “nos une las ganas de generar una nueva política que se preocupe por la gente, la política nueva es necesaria. Tenemos que dejar de lado la vieja política que tanto mal le ha hecho al país. Los que somos parte de la política sabemos que eso sigue existiendo y creemos que la única forma de cambiar las cosas es con gente nueva, pero gente nueva con ideas buenas. De nada sirve gente nueva con las ideas de la vieja política. Muchas veces me veo reflejada con el enojo de la gente con la vieja política, me referencio con Javier Milei porque está en la política con la vocación de cambiar las cosas y ayudar a la gente”.

Celeste Arouxet habló de la importante cantidad de recorridas que hicieron en Olavarría y las localidades. Mencionó los aspectos que más la sorprendieron en estos meses de intensa campaña. “Después de cada timbreo duele conocer la realidad que uno creía no había llegado a Olavarría, el tema droga, el tema inseguridad, el tema de la pobreza, el tema de la niñez y la adolescencia. Volves triste de los timbreos, porque siendo concejal te ves atado de pies y manos porque no podes hacer mucho, es muy duro lo que se ve en cada barrio. Está vez fue más difícil que en el 2021. Hay timbreos que duelen en Olavarría, hay una realidad que no se muestra porque a la mala política no le conviene mostrarla. La gente está cansada de laburar y no poder pagar el alquiler, y cuando vos te presentas como político hay que explicar porque si no ellos piensan que vos solo estas para cobrar un sueldo”, indicó.

En ese marco, se refirió a cuáles serían algunos de los ejes en caso de tener la responsabilidad de gobernar Olavarría desde el 10 de diciembre próximo. “Uno de los ejes serán las políticas de niñez, adolescencia, ancianidad y personas con discapacidad que es algo que notamos abandonado por la política en general, no solo en lo local”, indicó.

“La bronca más grande nuestra es que estamos en una ciudad en la que se puede hacer y no se quiere hacer. Los recursos están mal direccionados, pero además provincia y nación no ayudan”, resumió.

Por último, la concejala habló de cómo llevaron adelante la campaña: “se está haciendo un trabajo grupal muy bueno, la recepción de la gente con nuestro espacio también es muy buena, así que muy contentos. Yo digo que si la campaña del 2021 fu linda, está se disfruta mucho más porque tenemos un equipo consolidado. Estamos muy contentos con la gente que se ha sumado para cambiar las cosas. La gente entendió que había involucrarse”.

Arouxet el próximo domingo desplegará 150 fiscales generales. “Nos parece mentira, en el 2021 éramos 30. Acá no se paga nada, acá van todos con la voluntad de cuidar nuestra boleta y eso veinte veces más”, sostuvo.