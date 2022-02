Ciencias de la Salud: “Hay estudiantes que este año van a comenzar el tercer año de la carrera y no conocen la Facultad”

Estudiantes de medicina, a través de una carta, solicitaron a las autoridades académicas la necesidad, urgente y clara de volver a la presencialidad.

La obra de la Facultad de Ciencias de la Salud está paralizada y las y los estudiantes exigen a las autoridades académicas que busquen la manera de poder recuperar las clases presenciales. Hasta el momento le confirmaron una cursada híbrida, es decir, una combinación entre clases virtuales y presenciales. Claudia Bilbao en Desayuno con Noticias (RADIOM fm 103.9) dialogó con Belén Pereyra, Secretaria de Bienestar y Consejera Académica del Claustro estudiantil.

¿Cúal es la preocupación de los estudiantes?

Nosotros planteamos el pedido, porque ya estamos comenzando febrero y no tenemos ninguna certeza de cómo va a ser nuestra cursada, si vamos a tener presencialidad o no. A esto lo venimos preguntando y consultando desde fines del año pasado, pero nunca se dio una respuesta clara porque no había ninguna certeza, sabiendo que el edificio está en obra y que no tenemos un espacio físico propio y los salones que hay en la facultad no alcanzan para el número de estudiantes que somos. Nuestra mayor preocupación era saber y poder, informarles a los y las estudiantes, cuál iba a ser la situación en este año académico

Ustedes a raíz de eso se reunieron y escribieron una carta ¿En manos de quién está la carta?

Nosotros nos reunimos la semana pasada con el decano de nuestra Facultad, el doctor Héctor Trebucq, le hicimos llegar una carta que es la que publicamos en nuestras redes sociales. Tuvimos una reunión, pudimos charlar y llegar a un acuerdo, a un punto en común. Ambas partes, pensamos que es necesario y urgente poder definir el tema de la presencialidad, necesitamos clases presenciales. Obviamente que va a ser de manera mediada o con una o presencialidad híbrida, es decir, además de estar los estudiantes en clases con el docente en el aula, también se va a estar grabando esa clase para los estudiantes que no pueden venir a Olavarría, que no pueden cursar de manera presencial. Esa es la modalidad que estamos pidiendo nosotros, porque sabemos que una presencialidad al 100%, con el número de matrícula que somos y por el espacio físico que no contamos, es bastante imposible.

Sin embargo, en la reunión con el Decano, llegamos a un acuerdo, charlamos, pensamos varias alternativas pero no se pudo concretar nada porque faltaba una reunión con Marcelo Aba el rector de la Universidad, a quien también le hicimos llegar una carta muy similar a la que le mandamos al doctor Héctor Trebuq.

¿Existe la posibilidad que en el Campus de la Facultad de Ciencias Sociales e Ingenieria haya salones disponibles para ustedes.?

La semana próxima va a haber otra reunión para definir estos temas y ver qué espacios nos pueden ceder por este tiempo hasta que nosotros resolvamos el tema de la obra y la cantidad de salones para nuestras cursadas.

¿Cuántos son los salones que podrían ocupar en la Facultad de Ciencias de la Salud (ubicada en Av. Pringles, Merlo y 9 de Julio)?

Hoy en día tenemos 4 aulas. Está el SUM, que es donde está el vacunatorio, que cuando comience la cursada el vacunatorio no va a estar más en ese lugar, el aula 8, que está al lado del SUM, y después hay dos aulas más.

¿La empresa dejó algún salón terminado que podría utilizarse?

Esta empresa que estaba trabajando en la facultad no dejó ningún aula terminada. Lo que sí hay, antes del comienzo de esta obra, son dos aulas (la 9 y la 10) que son las más nuevas. El problema es que están justamente sobre una de las salas que está en obra, entonces es difícil el acceso. Pero lo que tenemos pensado, este jueves, cuando venga gente del área de Obras de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), es plantear qué tipo de acceso se puede hacer para poder llegar a esas dos aulas que ya están terminadas, pero por otra obra anterior, no por esta empresa.

¿Cuál es la matrícula hoy en la facultad?

No tengo el número exacto pero son alrededor de 1500 estudiantes, sin contar los ingresantes que se suman a partir del lunes que viene, que son alrededor de 700.

Esta situación ¿puede perjudicar la calidad en la formación de los profesionales que se van a estar recibiendo en algunos años?

Yo creo que si bien hay docentes que se han puesto la camiseta y han hecho clases muy buenas, a pesar de la virtualidad, también hay otros espacios curriculares en donde simplemente te suben, tal vez un PDF, un power point y te la tenes que arreglar. Por ese motivo, y para tener una buena formación, creo que son importantes las clases presenciales, en la medida que se pueda, somos conscientes del contexto sanitario en el que estamos.

También hay que tener en cuenta que hay estudiantes que este año van a comenzar el tercer año de la carrera y no conocen la Facultad, porque durante 2 años, desde que ingresaron, tuvieron solamente clases virtuales. Así que también hay que tener en cuenta esto, porque hace a la vida universitaria, no solo al futuro profesional, sino a cómo transitas esta carrera.

Este jueves llega gente del área de obras de la UNICEN ¿Qué es lo que esperan de esa reunión?

Nosotros nos enteramos que van a venir de la Universidad ayer a la tarde. Es una buena noticia porque es un avance pequeño, pero es un avance. Así que esperamos que se pueda solucionar y se pueda hacer lo más rápido posible y antes de comenzar a cursar las materias, para poder tener estas dos aulas más, que no es mucho, no soluciona el problema, pero es algo que suma. Y después nos queda ver qué espacio nos ceden desde el Campus Universitario de la UNICEN.