Agenda para el finde: Olavarría celebra el Día de las Infancias en Parque Eseverri

Con el Festival de las Infancias como gran protagonista, el Municipio de Olavarría presenta una agenda cargada de actividades para este fin de semana largo. Habrá propuestas para todas las edades y en distintos barrios y localidades.

El domingo, desde las 14 horas, el Parque Eseverri concentrará la celebración principal con juegos, espectáculos, y actividades recreativas libres y gratuitas. Además, la agenda incluye ferias, charlas, milonga y muestras culturales.

Jueves 13 de agosto

19:00 horas

Salón Rivadavia

Charla “Marcas territoriales de la Cuestión Malvinas”

El Municipio de Olavarría renueva la invitación a toda la comunidad para participar de la charla “Marcas territoriales de la cuestión Malvinas”, una propuesta abierta a todo público que se llevará a cabo este jueves 13 de agosto, a partir de las 19 horas, en el Salón Rivadavia.

La actividad estará a cargo del olavarriense Marcelo Troncoso, quien es doctor en Geografía, licenciado en Enseñanza de Ciencias Sociales y actual Secretario Ad Hoc de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas.

Troncoso brindará una exposición destinada a reflexionar sobre la Cuestión Malvinas desde una perspectiva territorial, histórica, de derechos humanos y geopolítica a partir de monumentos construidos en el país, y a partir de allí reflexionar acerca de la presencia de Malvinas en nuestros símbolos, como así también las nuevas expresiones y debates que mantienen vigente la causa en la actualidad.

La iniciativa es libre y gratuita y está dirigida a toda la comunidad, con el propósito de generar un espacio de intercambio y conocimiento sobre una de las causas más significativas de la historia reciente y soberanía argentina. Personas interesadas en concurrir podrán inscribirse a través del formulario online disponible aquí.

Viernes 14 de agosto

15:00 a 17:00 horas

Barrio Nicolás Avellaneda (Plaza)

Festival de las Infancias

El Municipio invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el Mes de las Infancias que se desarrollarán durante todo agosto, con celebraciones todos los fines de semana en distintos puntos de la ciudad y el Partido, con el objetivo de que todas y todas tengan la posibilidad de disfrutar de una tarde de diversión en familia y con amigos.

Se trata de eventos que se realizan a partir del trabajo articulado de distintas áreas municipales, para acercar a todos los vecinos y vecinas una jornada que contará, entre otras propuestas, con actividades recreativas, artísticas, culturales, juegos inflables, golosinas, meriendas y mucho más.

Este viernes 14 de agosto, de 15:00 a 17:00 horas, el Festival de las Infancias tendrá lugar en la Plaza del barrio Nicolás Avellaneda.

Sábado 15 de agosto

09:00 a 15:00 horas

Casa del Bicentenario

Feria “Mercados Bonaerenses”

El Municipio de Olavarría informa que el próximo sábado 15 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses”. En esta ocasión, y con el objetivo de que todas las personas interesadas puedan acercarse, se realizará en el horario de 9 a 15 horas en la Casa del Bicentenario. La jornada es organizada desde la Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

Se solicita a quienes se acerquen que los hagan con bolsa y maples de huevo. La feria contará con la participación de productores locales, entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones tales como panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TAC, frutas y verduras, alfajores, dulces artesanales.

Además, participarán de la feria los camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrá pastas y pescado: con el 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $6000).

10:00 horas

Paseo Artesanos

Feria por el Día de las Infancias

Durante el fin de semana la plaza Coronel Olavarría volverá a contar con una nutrida y variada oferta por parte de artesanos y emprendedores, quienes llevarán adelante una nueva Feria, en este caso con motivo del Día de las Infancias.

La propuesta se llevará a cabo durante el sábado 15 y domingo 16 de agosto, a partir de las 10 horas, en el Paseo de Artesanos ubicado en pleno corazón de la ciudad.

Además de las producciones, mercadería y servicios que serán ofrecidos, el sábado, desde las 15:30 horas, se llevará a cabo un show infantil a cargo de “Mechongué Eventos”.

15:30 horas

Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”

Jornada “Constelaciones de la Pachamama”

El Municipio, a través del Museo Municipal de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”, se invita a la comunidad a disfrutar de una tarde divertida y educativa en familia a través de una novedosa propuesta titulada “Constelaciones de la Pachamama”.

La iniciativa tendrá lugar el sábado 15 desde las 15:30 horas en la sede del Museo, ubicado en el Polo Educativo y Recreativo La Máxima.

La jornada comenzará con la narración oral de la “Leyenda de la Yacana”. Posteriormente, las familias participantes formarán parte de un taller práctico donde construirán su propio visor de constelaciones artesanal. Con este dispositivo y la ayuda de una linterna, podrán proyectar las figuras del cielo ancestral en las paredes, conectando de forma interactiva la ciencia, el arte y la cosmovisión prehispánica.

15:00 a 17:00 horas

Barrio AOMA (Sociedad de Fomento Von Bernard)

Festival de las Infancias

El Municipio invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el Mes de las Infancias que se desarrollarán durante todo agosto, con celebraciones todos los fines de semana en distintos puntos de la ciudad y el Partido, con el objetivo de que todas y todas tengan la posibilidad de disfrutar de una tarde de diversión en familia y con amigos.

Se trata de eventos que se realizan a partir del trabajo articulado de distintas áreas municipales, para acercar a todos los vecinos y vecinas una jornada que contará, entre otras propuestas, con actividades recreativas, artísticas, culturales, juegos inflables, golosinas, meriendas y mucho más.

Este sábado 15 de agosto, de 15:00 a 17:00 horas, el Festival de las Infancias tendrá lugar en el barrio AOMA, en la Sociedad de Fomento Von Bernard.

Domingo 16 de agosto

Festival de las Infancias

14:00 a 17:00 horas

Parque Eseverri

(Organizado junto a MANO)

Este domingo se llevará a cabo una nueva edición del Festival de las Infancias, el tradicional evento organizado en conjunto entre el Municipio y MANO. En esta ocasión el evento se realizará en el Parque Helios Eseverri, a partir de las 14 horas y con entrada libre y gratuita, por lo que se invita a la comunidad de todo el partido a ser parte.

Durante la tarde se brindarán numerosas propuestas recreativas y culturales para todas las edades, con el objetivo de que chicos y chicas puedan disfrutar de su día de la mejor manera.

Se dispondrán espacios para que accedan a chocolate y merienda, como así también a pochoclos, cubanito y licuados de manera gratuita.

Además, también habrá zona de parkour y palestras de escalada así como los tradicionales juegos inflables, también podrán participar de actividades propuestas por las Escuelas Municipales de Artística, el área municipal de Patrimonio, el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”, el Centro Cultural San José, y las áreas de Turismo, Niñeces y Adolescencias y Deportes Municipal.

Asimismo, estarán la Orquesta Escuela y la Banda Escuela Municipal, una zona destinada a juegos ambientados en la Edad Medieval, un área para Primeras Infancias y los Bomberos Voluntarios de Olavarría quienes estarán desarrollando diferentes actividades y, principalmente, desde las 13 horas proponen la “Hora Azul” donde el objetivo es no usar sirenas, megáfonos ni luces parpadeantes para que los niños y niñas con hipersensibildiad sensorial disfruten del espacio.

Se contará con un escenario principal 360°, donde se realizarán las presentaciones de Caty Weslate, la compañía de circo Alegro Andante y el cierre a cargo de “La Bandurria”.

Por otra parte, con el objetivo de que la comunidad de todo el Partido de Olavarría pueda ser parte de los festejos, el domingo el servicio público de transporte de pasajeros tanto en las líneas urbanas como interurbanas será gratuito en horas de la tarde.

Será desde las 13 y hasta las 18 horas, una franja horaria que contempla una hora antes y una hora después del evento, con el objetivo de permitir tanto el arribo como el retorno a casa de las y los concurrentes.

10:00 horas

Paseo Artesanos

Feria por el Día de las Infancias

Durante el fin de semana la plaza Coronel Olavarría volverá a contar con una nutrida y variada oferta por parte de artesanos y emprendedores, quienes llevarán adelante una nueva Feria, en este caso con motivo del Día de las Infancias.

La propuesta se llevará a cabo durante el sábado 15 y domingo 16 de agosto, a partir de las 10 horas, en el Paseo de Artesanos ubicado en pleno corazón de la ciudad.

Además de las producciones, mercadería y servicios que serán ofrecidos, el sábado, desde las 15:30 horas, se llevará a cabo un show infantil a cargo de “Mechongué Eventos”.

19:00 a 22:00 horas

Casa del Bicentenario

Milonga “La Bicente”

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Escuela Municipal de Danza, invita a participar de una nueva edición del ciclo de encuentros Milonga “La Bicente”, una propuesta que busca brindar un espacio de danza y encuentro para todos aquellos apasionados del tango.

El tercer encuentro se llevará a cabo este domingo 16 de agosto en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito), de 19 a 22 horas. Se convoca a todos aquellos que quieran participar de estas nochecitas de milonga, a que se sumen a acompañar y disfrutar del tango.

La próxima fecha será el 20 de septiembre. Cabe aclarar que se trata de una actividad con entrada libre y gratuita.

Lunes 17 de agosto

14:45 horas

Parque del Bicentenario (Monumento a San Martín)

Acto Oficial por el 176º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar del Acto Oficial por el 176º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

La ceremonia se llevará cabo el próximo lunes 17 de agosto, en el Parque del Bicentenario “Senador Oscar Lara”, al pie del monumento que rinde homenaje al Padre de la Patria.

Comenzará a las 14:45 horas y contará con la presencia de funcionarios municipales, autoridades educativas y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

15:00 a 17:00 horas

Barrio Facundo Quiroga (CIC del F. Quiroga II)

Festival de las Infancias

El Municipio invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el Mes de las Infancias que se desarrollarán durante todo agosto, con celebraciones todos los fines de semana en distintos puntos de la ciudad y el Partido, con el objetivo de que todas y todas tengan la posibilidad de disfrutar de una tarde de diversión en familia y con amigos.

Se trata de eventos que se realizan a partir del trabajo articulado de distintas áreas municipales, para acercar a todos los vecinos y vecinas una jornada que contará, entre otras propuestas, con actividades recreativas, artísticas, culturales, juegos inflables, golosinas, meriendas y mucho más.

El lunes 17 de agosto, de 15:00 a 17:00 horas, el Festival de las Infancias tendrá lugar en el CIC del barrio Facundo Quiroga.

16:00 horas

Museo “Dámaso Arce”

Taller “Lienzo expandido: rostros en acción”

El lunes 17 de agosto, a las 16:00 horas se brindará el taller “Lienzo expandido: rostros en acción”, una producción pictórica a partir del autorretrato con diferentes materiales y técnicas de pintura, para desarrollar la creatividad y la ilustración, en el marco de la muestra “El Taller Secreto”.

Museo “Hermanos Emiliozzi”

“Un día la Casa Emiliozzi”

Durante este finde largo se invita a la comunidad a visitar el Museo Hnos. Emiliozzi que resguarda la historia deportiva y de trabajo de los “Gringos” Emiliozzi, los días 15, 16, 17 de agosto en el horario de 15 a 18 horas.

Además se informa que continúa la muestra, “Un día en la Casa Emiliozzi”, cuando el tiempo comenzó a medirse de otra manera.

Se trata de una exposición de objetos personales de Dante y Torcuato Emiliozzi que formaron parte de sus casas, del cotidiano familiar. Hoy, integran el Patrimonio del Museo Hnos. Emiliozzi y reflejan una parte de la vida de los hermanos que merece ser contada. La muestra podrá visitarse hasta el mes de septiembre, en los siguientes días y horarios: martes a viernes de 8 a 12 horas, y sábados y domingos de 16 a 17 horas.

Mientras que los horarios para visitar el Museo Emiliozzi son de martes a viernes de 8 a 14 horas, y sábados y domingos de 15 a 18 horas.

Centro Cultural “San José”

Muestras “Archivos Clasificados” de Fontanarrosa (Sala 1), “A todo Patoruzú” (Sala 2) y “Máscaras, Música Congelada” de Alfredo Iriarte

La muestra “Archivos Clasificados” exhibe los trabajos de Fontanarrosa que fueron donados por sus herederos, Ediciones de la Flor, Les Luthiers, Quino y la familia de Cipe Lincovsky al Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional.

En tanto que “A todo Patoruzú” a punto de cumplirse cien años del personaje más popular de la historieta argentina, la muestra exhibe piezas de la obra que se convirtió en un icono para los argentinos: gran cantidad de ilustraciones y bocetos originales, copias de imprenta, publicaciones de época y materiales diversos que dan cuenta de la extraordinaria labor de Dante Quinterno, su autor.

Ambas muestras podrán visitarse de miércoles a domingos de 15 a 18 horas.

Museo Dámaso Arce

“Analógica” de Cielo Mejías

“Analógica” de Cielos Mejías que consiste en una serie de esculturas en pequeño formato, que propone la observación detenida como modo de acceso. La muestra invita al espectador a detenerse, aproximarse y descubrir el detalle en cada pieza, apelando a una mirada atenta y sensible, a través de los diferentes personajes y escenas que conforman la serie. Las obras, realizadas íntegramente a mano en papel, alambre y pátina de color, construyen relatos poéticos vinculados a escenas de la vida cotidiana.

La muestra puede visitarse durante todo el mes de agosto de martes a viernes de 8 a 12 horas, y sábados, domingos y feriados, de 15 a 18 horas.

Museo de los Alemanes del Volga “Ariel Chierico” (Colonia Hinojo)

Muestra “125 años en el corazón de Colonia Hinojo”

La muestra del Colegio Santa Teresa: “125 años en el corazón de Colonia Hinojo”, invita a realizar un recorrido histórico y fotográfico de la institución, que contará con fotografías, vestimenta y mobiliario de la emblemática institución educativa. Podrá visitarse hasta el día 16 de agosto, de miércoles a viernes de 9 a 15 horas, sábados y domingos de 15 a 18 horas.