Avanzan trabajos de mantenimiento de calles en Villa Aurora y Provincias Argentinas

Durante la jornada de este martes se pusieron en marcha distintos frentes de obras de mantenimiento vial en la planta urbana de Olavarría.

Las tareas se desarrollan de manera simultánea en los barrios Villa Aurora y Provincias Argentinas.

Los trabajos incluyen limpieza, nivelación y perfilado de calles internas, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y facilitar la evacuación del agua superficial, una problemática que se acentúa durante los períodos de lluvias.

Estas intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento integral que se ejecuta de forma permanente en distintos puntos de la ciudad.

El esquema de trabajo abarca, además, la limpieza de microbasurales, tareas hidráulicas y el mantenimiento general de la infraestructura urbana, en función de relevamientos técnicos y de los pedidos realizados por vecinos y vecinas del Partido de Olavarría.