Amenazas en escuelas: La Jefatura Distrital aseguró que se trata de hechos que se registran en distintos puntos del país

Julio Benitez, Jefe Distrital de Educación.

La Jefatura Distrital de Educación de Olavarría, que lidera el Inspector Julio Benitez, informó este jueves que se radicó la denuncia correspondiente por las amenazas detectadas en establecimientos educativos y que se pusieron en marcha operativos preventivos.

El comunicado fue difundido luego de que los hechos tomaran estado público y generaran intranquilidad entre familias, estudiantes y docentes, en un contexto donde las primeras respuestas provinieron de las propias instituciones, el Municipio y las fuerzas de seguridad.

Según se indicó, las medidas alcanzan a las escuelas donde se detectaron mensajes intimidatorios y forman parte de un esquema de intervención articulado.

Entre las disposiciones, se estableció que habrá presencia policial y móviles en el exterior de los predios escolares, en línea con las acciones que ya se venían implementando en la ciudad tras las denuncias registradas.

Además, durante la primera hora de clases se trabajará con los estudiantes sobre el alcance de este tipo de hechos. En ese sentido, se remarcó que una amenaza de estas características constituye un delito federal, por lo que se busca generar instancias de información y concientización dentro del ámbito escolar.

Desde la Jefatura Distrital también se indicó que las escuelas permanecerán abiertas y desarrollarán sus actividades con normalidad, manteniéndose a disposición de la comunidad educativa ante cualquier inquietud.

Como parte del abordaje, se anunció que el próximo lunes se realizará una jornada con familias, con el objetivo de informar en detalle la situación, compartir el protocolo vigente y generar un espacio de escucha.

En paralelo, se prevé el acompañamiento de autoridades educativas y equipos de trabajo en los establecimientos, reforzando la presencia institucional durante las jornadas siguientes.

Finalmente, desde el organismo se solicitó un tratamiento responsable del tema y se señaló que los hechos no son aislados, en referencia a situaciones similares registradas en distintos puntos del país en los últimos días.