Un arquero olavarriense 2012 se suma a Huracán para competir en torneos de AFA

El arquero categoría 2012 Máximo Villamarín ya se encuentra instalado en la pensión del Club Atlético Huracán, donde comenzó la pretemporada con vistas a su participación en los torneos organizados por la AFA.

Villamarín es surgido de la cantera de jugadores del club social y deportivo El Fortín.

Tras atravesar distintas pruebas a lo largo de 2025, “Maxi” fue seleccionado para incorporarse a la institución de Parque Patricios y afrontar este nuevo desafío en su etapa formativa, dando un paso importante en su desarrollo deportivo.