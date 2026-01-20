La actividad metalúrgica cayó un 0,9% en 2025: cuáles son los números de PBA

La actividad metalúrgica cerró otro año en rojo. Tras una fuerte caída de 7,1% en diciembre en comparación con el mismo mes de 2024, el sector completó una baja de -0,9% durante 2025. Y si bien en todo el país las cifras son negativas, la provincia de Buenos Aires tuvo un diciembre para el olvido y con -9,2% volvió a exhibir el resultado más desfavorable.

El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Admra)marcó un desplome del 0,9% el año pasado en comparación a 2024, cuando había caído la actividad 12,1%. Y continúa operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes (-19,8%) similar a su peor momento de la pandemia en 2020.

En tanto, el informe señala que la utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro ubicándose en 44%, uno de los registros más bajos de la serie histórica. Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial.

“El cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica. Este escenario vuelve indispensable la implementación de una política industrial integral”, advirtió el presidente de Adimra, Elio Del Re.

Con respecto a las estadísticas provinciales, todos los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en los últimos meses y reflejando una contracción generalizada de la actividad. Buenos Aires (-9,2%) volvió a exhibir en diciembre el resultado más desfavorable, manteniéndose como el principal aporte negativo al promedio general del sector. Córdoba (-8,6%) y Santa Fe (-7,3%) profundizaron la contracción interanual, consolidando la pérdida de dinamismo. Por su parte, Mendoza (-2%) y Entre Ríos (-1,6%), tuvieron un descenso más moderado.

Diciembre volvió a reflejar en el territorio bonaerense una tendencia que desde mitad de año se repite. Es que de acuerdo a los datos de la entidad, en la provincia de Buenos Aires enero había tenido una suba de 2,2%; febrero 0,8%; marzo 0,5%; abril 3,9% y mayo 0,5%. No obstante, a partir de allí el resto del año estuvo en rojo: junio -0,9%; julio -1,4%; agosto -8,7%; septiembre -6,2%; octubre -7,7%; noviembre -5,6% y diciembre -9,2%.

Importaciones y rubro por rubro

Otro de los puntos del análisis es que el nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída en términos interanuales de -2,5% y con respecto a noviembre no se registraron variaciones.

A este contexto se suma el crecimiento sostenido de las importaciones de productos metalúrgicos. Las importaciones de productos metalúrgicos alcanzaron en noviembre (último dato disponible) tuvieron un incremento interanual de 18,9%. En contraste, las exportaciones registraron una caída interanual de -10,4%.

“El nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional. A ello se suma un consumo en marcado retroceso, configurando un panorama preocupante para el sector y para el empleo industrial que genera”, agregó Del Re.

Desde el punto de vista sectorial, el panorama continúa siendo mayoritariamente contractivo. Maquinaria Agrícola (-8,5%) y Carrocerías y Remolques (1,5%), que habían liderado el repunte del primer semestre, continuaron con una marcada pérdida de dinamismo, con el primer caso profundizando su caída y el segundo dando muestras de desaceleración en su actividad.

El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Fundición (-19,8%), Equipo Eléctrico (-7,1%), Autopartes (-5,8%), Bienes de Capital (-5,4%), Otros Productos de Metal (-5,8%) y Equipamiento Médico (-2,8%) registraron caídas interanuales persistentes, destacándose nuevamente Fundición como el sector más afectado.

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico. Las empresas vinculadas a la cadena agropecuaria (-6,6%), Energía Eléctrica (-9,3%), Minería (-4,1%) y Petróleo y Gas (-6,8%) continuaron mostrando resultados negativos, al igual que los segmentos asociados al Consumo Final (-4,3%), Automotriz (-6,5%) y Construcción (-5,1%).