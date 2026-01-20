Resolución en Feria Judicial: Seguirán presos tres acusados por abigeato agravado en Olavarría

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó, por mayoría, la prisión preventiva de Ricardo Abel Castro, Ángel Rodolfo Cos y Sebastián Alfredo Cos, acusados de abigeato agravado en el marco de un hecho ocurrido en el partido de Olavarría.

La resolución fue dictada por los jueces Gustavo Agustín Echevarría, Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere, quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa contra la medida dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2 local.

En su voto principal, el juez Echevarría sostuvo que “no existió exceso alguno en la diligencia policial” y que el plexo probatorio reunido permite tener por acreditada, en esta etapa del proceso, tanto la materialidad del hecho como la participación de los imputados.

El hecho investigado

La causa se inició a partir de una denuncia por la faena clandestina de dos animales vacunos en un campo arrendado y ubicado en la zona rural de Olavarría. Los animales fueron sustraídos durante la noche y faenados en el lugar, hallándose posteriormente sus cabezas con signos de haber recibido disparos de arma de fuego.

Tras tareas de vigilancia encubierta, personal policial interceptó a uno de los imputados cuando circulaba en motocicleta y arrojó una bolsa que contenía cortes de carne vacuna recientemente faenada. En paralelo, otros dos acusados fueron detenidos mientras se desplazaban en una camioneta que transportaba cueros y restos de animales.

Para la Cámara, el encadenamiento de estos hechos resulta concluyente. En ese sentido, el juez Echevarría afirmó que “existen sobrados indicios para sostener que fueron ellos los autores del suceso en estudio”, aun cuando no hayan sido vistos directamente en el momento exacto de la faena.

El allanamiento y la prueba

Uno de los principales agravios de la defensa estuvo vinculado a la legalidad del allanamiento realizado en el domicilio de uno de los imputados, al sostener que el consentimiento prestado por la esposa de Castro era inválido.

Sin embargo, la Cámara descartó ese planteo y consideró legítimo el procedimiento. Al respecto, el juez señaló que “el consentimiento válido prestado por el morador exime de la exigencia de la orden judicial escrita”.

Durante el registro se secuestraron cortes de carne vacuna, cuchillas, herramientas, ropa con manchas hemáticas, bicicletas con barro y anotaciones vinculadas a la venta de carne, elementos que, analizados en conjunto, reforzaron la hipótesis acusatoria.

Peligros procesales y decisión final

La Cámara también tuvo por acreditados los peligros procesales, en particular el riesgo de elusión del proceso, atendiendo a la pena en expectativa prevista para el delito de abigeato agravado.

En ese marco, Echevarría recordó que “la gravedad del delito imputado y la severidad de la pena constituyen parámetros válidos para presumir el peligro de fuga”.

Si bien el juez Damián Pedro Cini propuso morigerar la medida mediante prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, esa postura quedó en minoría.

Finalmente, por mayoría, la Cámara resolvió confirmar la prisión preventiva de los tres imputados, al considerar que la medida resulta proporcional y necesaria para asegurar el normal desarrollo del proceso penal.