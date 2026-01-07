Barrio ARA San Juan: Se abre el “Registro de Oposición” para la extensión de red de gas

El Municipio de Olavarría informa que avanza en las gestiones para poder dar inicio a la extensión de red de gas en el barrio ARA San Juan, comprendido por avenida Avellaneda, calle 89 Bis, José Rossi y Celestino Muñoz. Se trata de un proyecto por contribución, que fue declarado de utilidad pública y pago obligatorio para quienes viven en la zona que será alcanzado por el mismo.

En ese marco, se recuerda que este lunes 12 de enero se dará apertura al denominado “Registro de Oposición”, una instancia en la que los vecinos alcanzados por la Ordenanza y que se opongan a la ejecución de la obra tendrán la oportunidad de registrar esa postura. De superarse el 50% de vecinos que manifiesten su negativa, la obra quedará sin efecto.

El plazo tendrá una vigencia de 5 días hábiles. Personas interesadas deberán presentarse en la oficina de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal, en el horario de 7:30 a 12:30 horas.

La medida está contemplada en el Decreto 6993/25, que promulgó la citada Ordenanza. El documento está disponible para su consulta y descarga en el sitio web del Municipio.