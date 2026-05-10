Convocante charla abierta a cargo de Julia Rosemberg

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Por En Linea Noticias 0

Días atrás, y ante un importante marco de público, la historiadora y docente Julia Rosemberg brindó en el Salón Rivadavia la charla abierta titulada “Argentina en perspectiva histórica, memoria y porvenir”.

La actividad contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, acompañado por funcionarios municipales. También participaron el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Santellán, concejales, representantes de distintas instituciones locales y vecinos de la ciudad.

A pesar de las condiciones climáticas, una gran cantidad de personas se acercó para participar de la propuesta, que se extendió durante casi dos horas y en la que Rosemberg recorrió distintos momentos de la historia reciente argentina desde una mirada que invitó a la reflexión y al intercambio con el público presente.

Rosemberg es historiadora y docente de la Universidad de Buenos Aires. Además, trabajó en el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, participó en producciones históricas de Canal Encuentro y en la radio Futurock.

Es autora, junto a Matías Farías, del libro Conversaciones del Bicentenario, historia y política en los años kirchneristas y también de Eva y las mujeres: historia de una irreverencia. Actualmente coordina el programa “Muchachas bonaerenses” del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y participa junto a Javier Trímboli del podcast Un poco sucio del Ministerio de Cultura de la Nación.

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