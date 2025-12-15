Cuenta DNI suma un descuento extra para jubilados y pensionados durante las Fiestas

Hasta el 31 de diciembre, las personas jubiladas y pensionadas que cobran sus haberes en Banco Provincia pueden acceder a un beneficio exclusivo a través de Cuenta DNI.

Se trata de un 5% de descuento adicional que se aplica sobre las promociones vigentes en cadenas de supermercados adheridas, pagando con la billetera digital del banco, ya sea mediante QR o Clave DNI.

De esta manera, las personas jubiladas y pensionadas del IPS pueden obtener un reintegro de hasta $5.000 por semana, por cadena y por persona.

Este beneficio se suma a las promociones generales que ya ofrece Cuenta DNI en supermercados como Día, Chango Más, Carrefour, entre otros, donde se aplican descuentos de entre 10% y 20%, con y sin tope, según la cadena.

Desde Banco Provincia recordaron que las promociones están vigentes hasta fin de año y que los reintegros se acreditan de acuerdo con las condiciones establecidas en cada caso.

Para conocer más detalles sobre este beneficio y otras promociones disponibles, se puede consultar la información oficial de Cuenta DNI a través de los canales del Banco Provincia.