Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran este martes 16 de diciembre

ANSES informó el cronograma de pagos correspondiente al martes 16 de diciembre. En esta jornada finalizan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, que incluyen el medio aguinaldo y el bono de $70.000.

Además, continúan los pagos de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,34%.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Cobran las personas titulares con documentos finalizados en 8 y 9. En este caso, se acredita el haber mensual, el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Cobran las personas titulares con documentos terminados en 5.

Asignación por Embarazo

Cobran las personas titulares con documentos concluidos en 4.

Asignación por Prenatal

Cobran las personas titulares con documentos finalizados en 2 y 3.

Cómo consultar fecha y medio de cobro

Las personas beneficiarias pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de las siguientes opciones: