Azul: Negaron el sobreseimiento de un ex entrenador de fútbol imputado de abuso sexual y la causa se encamina al juicio oral

Con información del diario El Tiempo y En Línea Noticias

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazó un recurso presentado por la defensa de Rubén Darío Rancez, el exentrenador acusado de graves delitos sexuales contra menores, y confirmó que la causa continuará su trámite hacia el juicio oral. El 12 de noviembre de este año, también la Cámara Penal, había negado la morigeración de la prisión preventiva.

La última resolución fue dictada por los jueces Gustavo Agustín Echevarría y Carlos Paulino Pagliere, quienes consideraron improcedente el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa, que se basaba en la supuesta presentación fuera de término de pruebas por parte del Ministerio Público Fiscal.

Qué discutía la defensa

La defensa había argumentado que la Fiscalía ofreció pruebas fuera del plazo legal previsto por el Código Procesal Penal y que esa situación debía derivar en el cierre definitivo del proceso. En ese marco, solicitó el sobreseimiento del imputado y la imposibilidad de avanzar hacia el debate oral.

Sin embargo, la Cámara sostuvo que el vencimiento de plazos procesales no implica automáticamente la pérdida de la acción penal, y que el sistema legal prevé mecanismos para garantizar la continuidad del proceso sin afectar el derecho de defensa.

El criterio de la Cámara

En su voto, el juez Echevarría explicó que la acción penal es obligatoria e indisponible, y que no puede extinguirse por el solo incumplimiento de un plazo formal. Además, recordó precedentes del propio tribunal en los que se prioriza el avance de las causas penales y la protección de los derechos de las víctimas.

En ese sentido, los magistrados remarcaron que el ofrecimiento de pruebas es un acto preparatorio del juicio y que debe interpretarse de manera armónica con principios constitucionales como el derecho de defensa, la igualdad de armas entre las partes y el deber del Estado de investigar delitos graves.

La causa sigue su curso

Con esta decisión, la Cámara confirmó lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Azul, que había rechazado el sobreseimiento y validado la incorporación de la prueba presentada por la Fiscalía.

De este modo, Rubén Darío Rancez continuará imputado en una causa que incluye delitos de extrema gravedad, entre ellos abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y promoción de la prostitución agravada por el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.

Lo que se investiga

La causa elevada a juicio tuvo como primer denunciante a un joven que en el año 2020 difundió en redes sociales un video en el que relató los abusos sufridos cuando era menor de edad. En ese momento, vivía junto a la casa de Rubén Darío Rancez y era amigo de su hijo.

Según declaró ante la Fiscalía, los hechos se extendieron durante más de una década, incluso después de haber alcanzado la mayoría de edad, y ocurrieron en distintos lugares. En algunas oportunidades, siempre de acuerdo con su testimonio, el acusado le habría ofrecido dinero a cambio de su silencio.

A partir de esa denuncia, el 27 de diciembre del 2020 la jueza Magdalena Forbes ordenó la detención del exentrenador de fútbol, que se concretó en su domicilio de la calle Juan B. Justo, al considerarlo probable autor de esos hechos.

Para entonces, el expediente ya incluía otra denuncia, que luego derivó en que la detención fuera convertida en prisión preventiva. En ese caso, un segundo joven declaró que cuando tenía 15 años y Rancez era su entrenador en la Octava División de un club de fútbol de Azul, fue víctima de reiterados abusos durante aproximadamente un año.

El 12 de octubre de 2021, el imputado fue notificado de una nueva citación a indagatoria, esta vez por dos denuncias más incorporadas a la investigación. Al igual que tras su detención, optó por no declarar cuando fue indagado por segunda vez por la entonces fiscal Mariana Gennuso.

En la causa también se investigan hechos ocurridos entre 2006 y 2008, cuando Rancez era entrenador de un club de Azul del que luego fue desvinculado. Según consta en las actuaciones, en ese período habría abusado sexualmente en reiteradas oportunidades de un jugador de 14 años, mediando una relación de autoridad y superioridad propia de su rol como director técnico.

Posteriormente, ya en 2010, cuando la víctima tenía 18 años, la acusación sostiene que volvieron a producirse abusos en el predio de la Unidad 7, donde el imputado dirigía a otro equipo. Además, entre 2011 y 2013, se señala que habría promovido la prostitución del joven, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad económica y de antecedentes de violencia sufridos desde la adolescencia.

En la misma vivienda donde Rancez fue detenido se habrían producido también los hechos correspondientes al cuarto caso por el que fue citado a indagatoria. De acuerdo con la investigación, esos episodios ocurrieron entre 2008 y 2009 e involucran a un joven que tenía 17 años al momento de los hechos.