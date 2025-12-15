Se realizó el cuarto encuentro provincial de referentes de Centros de Asistencia a la Víctima

En la Sala Benjamín Victorica de la Procuración General se llevó a cabo el Cuarto Encuentro Provincial de Referentes de Fiscalías Generales y Centros de Asistencia a la Víctima (CAV) de la provincia de Buenos Aires.

La actividad fue organizada por el Departamento de Asistencia a las Víctimas, Denuncias y Resolución Alternativa de Conflictos y reunió a secretarios generales y funcionarios referentes de los CAV de todos los Departamentos Judiciales.

La apertura estuvo a cargo del procurador general, Julio Conte-Grand, quien destacó la tarea diaria que se realiza desde los Centros de Asistencia a la Víctima en materia de orientación, contención y acompañamiento en el territorio. Además, subrayó la importancia de la capacitación permanente como eje central del Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la perspectiva victimológica y ubicar a la persona víctima como un eje transversal del proyecto institucional.

Luego, el secretario de Desarrollo y Seguimiento del Proyecto Institucional, Mateo Laborde, se refirió a los proyectos vinculados a la rehumanización de los sistemas y procesos judiciales. En ese marco, señaló que estas líneas de trabajo forman parte del eje estratégico propuesto por la Procuración General para el año 2025, orientado a mejorar el acceso a la justicia.

Durante el encuentro también se presentaron avances del Proyecto Justicia Humanizada 360, a cargo de la licenciada Carolina Monterde, integrante del equipo MPBA 2050 de la Secretaría de Innovación y Experiencia Digital. El proyecto se desarrolla junto al Departamento de Asistencia a las Víctimas y busca mejorar la experiencia de las personas que transitan el sistema judicial.

En ese contexto, se expusieron los resultados de la investigación sobre la asistencia a víctimas indirectas de homicidios dolosos consumados, con el objetivo de detectar necesidades y diseñar acciones concretas a partir de los hallazgos obtenidos.

Además, se desarrolló un espacio de intercambio de experiencias entre integrantes de los CAV de los Departamentos Judiciales de Junín, San Nicolás y Moreno–General Rodríguez, quienes compartieron prácticas y modalidades de trabajo en el abordaje de conflictos.

Por su parte, el secretario Daniel Lago, a cargo de la Subsecretaría de Política Criminal, se refirió a las funciones de los Centros de Asistencia a la Víctima y al impacto de su intervención en los distintos procesos judiciales.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, Francisco Pont Vergés.