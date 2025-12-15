Presupuesto 2026: Landivar y la secretaria de Hacienda se reunieron con la comisión de Legislación

La Comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría recibió este lunes a la secretaria de Economía y Hacienda municipal, María Eugenia Bezzoni, quien expuso los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto General de Recursos y Gastos para el Ejercicio 2026.

Durante el encuentro también participó la jefa de Gabinete municipal, Mercedes Landívar. En ese marco, Bezzoni brindó una explicación técnica del expediente y respondió las consultas que habían sido formuladas previamente por concejales y concejalas de los distintos bloques.

El Presupuesto municipal 2026 prevé un monto total de $138.287.923.000, según lo detallado durante la exposición.

En su presentación, la funcionaria contextualizó el proyecto en un escenario de continuidad en la caída de los ingresos municipales. Señaló, entre otros factores, la disminución de la recaudación por el Derecho de Explotación de Canteras y la baja en la coparticipación bruta distribuida.

Desde el Concejo Deliberante recordaron que, con anterioridad, los integrantes de la Comisión de Legislación también habían recibido a representantes de la Comisión de Lucha contra las Plagas, quienes presentaron el informe correspondiente a la última campaña de control de la tucura.

Por último, se informó que el martes 23 de diciembre el Honorable Concejo Deliberante llevará adelante una sesión extraordinaria para tratar el Presupuesto 2026. En esa misma jornada también se debatirá la ordenanza para la implementación del Programa de Lucha contra la Tucura, que será abordada en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

Además, ese día la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar Valerio, presentará el informe anual de gestión 2025.