El intendente Wesner recibió a autoridades de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Olavarría

En la mañana de este viernes el intendente Maximiliano Wesner recibió a autoridades de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Olavarría, en un encuentro que fue pautado para presentar oficialmente la comisión directiva que recientemente asumió la conducción de la tradicional y reconocida institución local.

La actividad se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín, donde el jefe comunal estuvo acompañado por el director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo. Estuvo presente el presidente de la Sociedad Española, Eduardo Martín, quien concurrió junto a Isabel Giménez y Ricardo De Beláustegui, secretaria y tesorero respectivamente.

En la ocasión los integrantes de las Sociedad Española de Socorros Mutuos contaron cuáles son los proyectos y acciones tanto sociales como culturales que tienen programadas para el presente ejercicio.

El intendente Wesner, por su parte, agradeció la concurrencia y puso en valor la tarea que realiza la institución para acompañar no solo a las personas que integran la institución, sino también a quienes se acercan a realizar trámites y participar de las actividades que promueven, siempre con el objetivo de mantener presente y vigentes las raíces ibéricas.

En ese sentido, el jefe comunal ponderó la tarea que realizan las distintas instituciones locales, tanto de manera particular como en conjunto a través de la Unión de Colectividades, y las invitó a seguir trabajando en esta senda, de manera articulada con el Municipio, para seguir desplegando propuestas en beneficio de toda la comunidad.