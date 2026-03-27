Gabriela Benac sobre Javier Milei: «Hay algo de la sensibilidad del pueblo que no entiende»

La empresaria olavarriense volvió a poner el foco en las políticas del gobierno nacional y su incidencia en las PYMES. Benac es la dueña de Luz Azul.

Gabriela Benac, la empresaria olavarriense que se mensajea con el presidente Javier Milei, cuestionó la gestión del Gobierno al asegurar que el mandatario “no puede ver la calle” y que le falta sensibilidad frente a la situación que atraviesan las empresas y la población.

En declaraciones al programa “MMD”, el streaming conducido por el periodista Maxi Montenegro en Ahora Play, Benac sostuvo que Milei “está muy metido en la macroeconomía y en las inversiones”, pero advirtió que eso no alcanza para atender las dificultades cotidianas del sector productivo.

“La última vez que hablé con él fue en enero. Siento que no puede ver lo que les pasa a las empresas. Hay algo de la sensibilidad del pueblo que no entiende”, afirmó Benac, dueña de Lácteos Luz Azul, una pyme con 150 empleados.

En ese sentido, señaló que los empresarios “necesitan imperiosamente algún cambio que dé un respiro”, al tiempo que remarcó que le transmitió su preocupación directamente al jefe de Estado. “Presidente, escúchenos a nosotros, no escuche más a los economistas, escuche al pueblo argentino, a los industriales, a los que trabajamos todos los días”, relató.

Según indicó, el mandatario agradeció el mensaje, aunque consideró que persiste una desconexión con la realidad del entramado productivo. “Siento que hay algo de la sensibilidad del pueblo que no entiende”, insistió.

Benac reclamó una reforma impositiva y advirtió sobre las dificultades que enfrentan las empresas locales frente a la apertura de importaciones. “Abrí las importaciones, pero déjennos jugar con las mismas reglas de juego. Los industriales no tenemos las mismas condiciones que el resto del mundo porque la carga impositiva es atroz”, planteó.

Finalmente, la empresaria alertó que “muchas empresas se van a fundir”, aunque llamó a sostener la actividad: “Hay que seguir apostando a la Argentina”, concluyó.