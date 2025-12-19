Gracias a donaciones el Hospital Municipal incorporó equipamiento

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” incorporó nuevo equipamiento médico de última tecnología tras la firma de un acta acuerdo de cooperación entre el Municipio de Olavarría y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El convenio se formalizó en la mañana de este viernes y permitió la donación de aparatología destinada a fortalecer distintos servicios del nosocomio local, con impacto directo en la calidad de atención a pacientes del Partido y la región.

Qué equipamiento se incorporó al Hospital Municipal

A partir de este acuerdo, el Hospital Municipal sumó:

Una servoincubadora para el Servicio de Neonatología.

para el Servicio de Neonatología. Dos ecógrafos portátiles para Guardia Adultos y el Servicio de Cardiología.

para Guardia Adultos y el Servicio de Cardiología. Un videolaringoscopio que será utilizado en Guardia Adultos.

Los equipos ya se encuentran instalados y en funcionamiento en los distintos servicios.

Recorrida por los servicios y puesta en marcha

Tras la firma del acuerdo, el intendente Maximiliano Wesner recorrió el Hospital junto al subsecretario de Salud, Dr. Fernando Alí, integrantes de la Iglesia y miembros de la Cooperadora del Hospital.

Durante la recorrida, el personal médico explicó las características técnicas del equipamiento y los beneficios concretos que implica su incorporación.

Más estudios y menos tiempos de espera en Cardiología

La Dra. Nora Zeberio, jefa del Servicio de Cardiología, destacó que uno de los ecógrafos portátiles permitió realizar una mayor cantidad de estudios.

Esto posibilitó reducir la lista de espera y mejorar los tiempos de atención a los pacientes.

Tecnología clave para emergencias y neonatología

Desde la Dirección de Emergencias, la Dra. Guadalupe Gainza explicó que el videolaringoscopio mejora notablemente la visualización de la vía aérea.

El dispositivo aumenta las tasas de éxito en procedimientos de intubación respecto de la técnica convencional.

En tanto, la Dra. Alejandra Capriata, a cargo del Servicio de Neonatología, indicó que la servoincubadora permitirá mantener de forma precisa la temperatura corporal del recién nacido y será utilizada especialmente para traslados.

Capacitación del personal de salud

Se informó que el personal a cargo del uso de los nuevos equipos se encuentra realizando capacitaciones específicas.

En el caso del videolaringoscopio, las prácticas incluyen simuladores para garantizar un uso seguro y eficiente.

Declaraciones del Intendente y autoridades sanitarias

El intendente Maximiliano Wesner afirmó que “la aparatología es el resguardo de la salud y de la calidad de vida de los vecinos”.

Además, agradeció a los miembros de la Iglesia y al equipo de salud por el trabajo conjunto que permitió concretar la donación.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Fernando Alí, remarcó que el acuerdo tiene como eje la comunidad y la solidaridad, y que el objetivo es mejorar la atención de quienes más lo necesitan.

Un trabajo solidario con impacto comunitario

El Dr. Nicolás Pereyra Díaz, en representación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, señaló que detrás de cada donación hay un esfuerzo colectivo de los miembros de la Iglesia.

Destacó el compromiso solidario y el valor de ayudar al prójimo como principio central.

Autoridades presentes

Del encuentro participaron autoridades municipales, referentes de la Iglesia, integrantes de la Cooperadora del Hospital y responsables de distintos servicios del nosocomio local.