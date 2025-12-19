Intensa búsqueda en el arroyo Tapalqué: una máquina cayó al agua y el conductor está desaparecido

​Un grave siniestro se registró en la mañana de este viernes en el arroyo Tapalqué, a la altura aproximada de la calle 130, donde una máquina vial perteneciente a una empresa privada de Olavarría cayó al lecho del curso de agua mientras realizaba tareas de mantenimiento en la cuenca.

​La máquina, una unidad marca Hyundai, terminó volcada con la cabina hacia abajo y las ruedas hacia arriba, quedando semisumergida. Según los primeros informes desde el lugar, el conductor de la maquinaria se encuentra desaparecido, lo que activó un protocolo de emergencia de manera inmediata.

​Operativo de rescate en el lugar

​Dada la gravedad de la situación, se montó un amplio despliegue que incluye a diversos actores de las fuerzas de seguridad y salud de la ciudad:

​ Bomberos Voluntarios: Dos dotaciones trabajan en el sector. Al menos cuatro buzos tácticos del cuerpo activo se encuentran sumergidos realizando las maniobras de búsqueda para localizar a la víctima dentro o en los alrededores de la cabina.

Salud Pública: Personal médico del Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» permanece en alerta en el sitio para brindar asistencia inmediata.

Autoridades Municipales: El secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, se hizo presente en el lugar del siniestro para seguir de cerca las tareas, junto a otros funcionarios locales.

Seguridad: Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires custodia el área y colabora con la organización del perímetro para facilitar el movimiento de las unidades de emergencia.

​La incertidumbre crece con el correr de los minutos mientras los buzos intentan sortear las dificultades propias del terreno y el agua para dar con el trabajador.

