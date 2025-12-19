Casi un centenar de olavarrienses recibieron certificados de desarrollador Web Full Stack

Desarrollador Web Full Stack: A partir de la articulación municipal 98 olavarrienses culminaron su carrera

Inicio Agencia de Comunicación Desarrollador Web Full Stack: A partir de la articulación municipal 98 olavarrienses culminaron su carrera

En la tarde del último jueves se celebró el acto de entrega de certificados de egreso de la carrera Desarrollador Web Full Stack, una oferta educativa que surgió del compromiso del Municipio de Olavarría con el desarrollo del talento y la innovación tecnológica, impulsando en nuestra ciudad la industria del conocimiento.

Vale recordar que fue por decisión del Intendente Maximiliano Wesner que en el año 2024 se firmó un acuerdo público-privado entre el Municipio y el Clúster Tecnológico de Tandil, con el acompañamiento de la Unión Industrial Olavarría y el Polo Tecnológico de Olavarría. Esa articulación permitió que centenares de olavarrienses puedan acceder sin cargo a una carrera de dos años, 100 % digital y con contenidos y herramientas diseñadas para una formación integral, que es permitirá responder a las demandas laborales.

El acto de entrega de certificados se realizó en la sala del Teatro Municipal, donde se contó con la presencia del secretario de Desarrollo Económico y Productivo José Pablo Di Uono, el subsecretario de Empresa e Inversiones Bernardo Baldino, el presidente de la Unión Industrial Olavarría Jorge Sobarzo, el presidente de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil Esteban Saravia y el concejal Gastón Sarachu.

El evento incluyó la proyección de un video sobre la industria del conocimiento en nuestro país, tras lo cual se dio paso a las palabras alusivas del Secretario de Desarrollo Económico y Productivo Di Uono, quien transmitió el saludo y las felicitaciones a todos los egresados presentes por parte del Intendente Wesner. Luego, destacó “que estas vinculaciones entre lo público y privado, que se viene desarrollando en otros sectores del municipio, nos permiten tomar decisiones políticas consensuadas y abordar necesidades planteadas de una forma más amplia. Está carrera, que hoy finalizan con mucha entrega y esfuerzo, no hubiera sido posible por la articulación de varios actores y la fuerte inversión del municipio para que sea gratuita y accesible para todos”.

“La industria del conocimiento crece y cada vez es más necesaria para brindar respuestas, así que los invitamos a que se sigan capacitando”, finalizó el secretario.

La entrega de los certificados a los 98 egresados estuvo a cargo de las autoridades presentes, y concluyó con una gran foto grupal en el escenario, que fue acompañada por el aplauso de familiares y amigos.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se añadió que la industria del conocimiento es un motor clave para el desarrollo económico y social de nuestro país. En este sentido, en el mes de febrero 2024 el intendente Maximiliano Wesner suscribió un convenio de colaboración que permitió ofrecer a la comunidad local el acceso a la carrera de Desarrollador Web Full Stack, además de desplegar diversas acciones y propuestas en conjunto.

Mediante la rúbrica de este acuerdo y el aporte del municipio la carrera fue 100% gratuita, logrando una inscripción inicial de más de 400 personas. Luego de la nivelación, siguieron en carrera cerca de 200 personas, terminado hoy el 50 % de los inscriptos siendo una de las promociones más grandes del Clúster.