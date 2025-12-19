Unidad 38: 68 personas privadas de la libertad egresaron de la escuela primaria

En el cierre del ciclo lectivo de la Escuela Primaria de Adultos N° 701que funciona en una cárcel

de Sierra Chica se entregaron certificados a los alumnos que se graduaron y ahora podrán acceder

al nivel Secundario.

El acto escolar tuvo lugar en la Unidad 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó

con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires,

conducido por Juan Martín Mena.

En esta ocasión, 68 personas privadas de la libertad, pertenecientes a los turnos mañana,

intermedio y tarde, recibieron sus certificados de finalización de estudios primarios, dando así un

paso fundamental hacia la continuidad de su trayectoria educativa en el nivel secundario.

Participaron del acto el director de la Unidad 38, Gastón Freites, el coordinador General de

Educación, Cultura y Deporte del Complejo Centro Zona Sur, Pablo Téllez, el subdirector de

Inclusión Carlos Lendi, el subjefe de Tratamiento Nicolás Navarro, el coordinador de Educación y

Cultura, Mariano Beratz y la coordinadora de Formación Técnica y Oficios, Valeria Silva.

El cuerpo docente, encabezado por su directora, Mariel Lasso y el vicedirector Eduardo Alves,

acompañaron la ceremonia en un clima de gran emoción, valorando el esfuerzo realizado por cada

estudiante y el trabajo conjunto que permitió alcanzar los objetivos propuestos durante este ciclo

lectivo.

Durante la jornada, integrantes del Pabellón Literario Nº 12 presentaron una puesta teatral de

creación colectiva, en la que destacaron el rol del docente y la importancia de las trayectorias

educativas como herramientas para proyectar un futuro más justo y con mayores oportunidades.

El acto concluyó con palabras de reconocimiento, agradecimientos y un mensaje común

orientado a fortalecer el trabajo articulado y los nuevos desafíos planteados para el año 2026.