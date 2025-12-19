Juan Carlos Lozano  «Negro»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de Diciembre de 2025 a los 61 años de edad.

Su esposa Lilia Norma Mendiola; sus hijos: Claudia y Oscar; su hijo político Fernando; su nieta Sabrina; su bisnieto Ciro; sus hermanos: Daniel y José; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus ahijados y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » C». Viernes 19/12 de 15:00 a 21:00 Hs. Y Sábado 20/12 de 07:00 a 10:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Olavarría

DÍA Y HORA: Sábado 20/12 a las 10:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Independencia

Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba: Albañil Pensionado