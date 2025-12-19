Dictaron la conciliación obligatoria pero el gremio dice que la empresa ratificó los despidos y continua con la medida de fuerza

Luego de una jornada marcada por el cese de actividades en la planta de Cementos Avellaneda, el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria por un período de 15 días hábiles. Sin embargo, lejos de calmarse las aguas, el secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, lanzó duras críticas contra el accionar de la empresa y advirtió que la postura de la compañía es ratificar los despidos.

La postura de la empresa y la denuncia del gremio

A pesar de la medida dispuesta por la autoridad laboral que obliga a retrotraer la situación al estado anterior a los despidos, Santillán manifestó que la empresa mantiene su intención de desvincular a los seis operarios.

«Ayer nos metieron en la conciliación obligatoria. La empresa fijó postura de que van a continuar con los despidos de esos seis, que no los quieren reincorporar», explicó el dirigente gremial. Al respecto, agregó que desde el sindicato «obviamente rechazamos eso y seguimos con la medida de fuerza» en términos de alerta.

Uno de los puntos más conflictivos relatados por el titular de AOMA tiene que ver con el manejo de la empresa durante el conflicto. Santillán denunció ante el Ministerio una situación que calificó como provocadora: «Mientras desvincularon a seis trabajadores se hicieron ocho entrevistas de trabajo. Mientras estaban sentados los compañeros y las compañeras que se quedaron sin trabajo, por adelante de ellos estaba pasando gente que iba a una entrevista».

«La verdad que, aparte de la situación de m….., un clima de m…….», sentenció Santillán sobre el ambiente que se vive en la fábrica.

El futuro de la negociación

Con la conciliación obligatoria vigente, se abre un plazo de 15 días hábiles para intentar destrabar el conflicto. No obstante, el panorama es complejo ya que el gremio se planta firme en la defensa de sus derechos adquiridos. (En Línea Noticias)