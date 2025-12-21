Importante donación de útiles escolares y banderas Argentinas a instituciones de Olavarría

Las firmas Complejo Arcos y Ciclismo Jurado, propiedad del empresario olavarriense Alan Nogueira, concretaron una importante donación destinada a niños y adolescentes de distintas instituciones de la ciudad. La entrega consistió en 150 mochilas equipadas con útiles escolares y banderas argentinas, con el objetivo de acompañar la trayectoria educativa de alumnos con necesidades.

En diálogo con En Línea Noticias, el gerente de Arcos, Diego Mustafá, detalló que para la distribución de los materiales se mantuvo un contacto directo con los responsables de cada entidad. Entre las instituciones que recibieron las donaciones se encuentran los Centros de Día 2 y 5, la Escuela EP N° 76 del barrio Jardín, la Escuela de fútbol del club El Fortín y diversos Hogares de la ciudad.

«La idea de Alan fue donar 150 mochilas con útiles escolares. El criterio fue comunicarme con los responsables de cada institución y pedirles identificar a los chicos con más necesidades», explicó Mustafá. Además, destacó que tanto la confección de las mochilas como el trabajo de bordado fueron encargados a empresas locales de Olavarría, fomentando así el trabajo regional.

Por otro lado, la entrega de banderas de ceremonia para cada institución carga con un fuerte componente emotivo para la familia del empresario. «El tema de donar una bandera argentina para cada institución es algo que hacía el abuelo y el papá de Alan todos los años para ayudar a las escuelas y para fortalecer los sentimientos patrióticos en los chicos», señaló el gerente.

Dentro del historial de colaboración de Alan Nogueira con las instituciones de Olavarría, se destaca un vínculo estrecho con C.O.R.P.I. Su presidente, Horacio Balbiani, ha resaltado en diversas oportunidades la predisposición del empresario para colaborar con el centro de rehabilitación.

Entre las acciones más recordadas se encuentra la donación de objetos de incalculable valor histórico y deportivo para la realización de bonos contribución. Nogueira entregó a la institución una camiseta de la Selección Argentina firmada por el Kun Agüero, un guante firmado por el Dibu Martínez y un botín firmado por Javier Mascherano, todos con sus respectivos certificados de autenticidad. Gracias a estos premios, la institución pudo recaudar fondos fundamentales para proyectos de infraestructura, como la renovación de la cartelería y mejoras edilicias.

Esta nueva donación se suma a una lista de acciones que el empresario ha impulsado en Olavarría desde 2020:

Salud en Pandemia (2021): En el contexto de la emergencia por Covid-19, Alan Nogueira donó 6 concentradores de oxígeno y respiradores de última generación al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura», además de equipamiento similar al hospital de General La Madrid.

Acciones Navideñas (2023): En conjunto con la Sociedad de Fomento 4 de Octubre, facilitó que 200 familias en situación de vulnerabilidad recibieran asado (4 kilos de carne por familia) para celebrar la Navidad.

Desarrollo Social: A través del Complejo Arcos, se han generado espacios deportivos y salones destinados a trabajos sociales gratuitos para los vecinos del sector de Trabajadores y Urquiza. (En Línea Noticias)