IPS: Mejoras en el sistema ABC jubilaciones

En la jornada de ayer, la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti participó de la presentación oficial de las mejoras implementadas en el sistema ABC jubilaciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.

La convocatoria que tuvo lugar en el salón Albergucci de la localidad de La Plata, tiene como eje sustancial la digitalización de los trámites de Jubilación por Invalidez, Acrecentamiento/Reajuste de servicios y emisión de Certificaciones de Servicios para Pensiones.

En este marco, las mejoras abordadas representan una importancia fundamental para el acceso a derechos previsionales para trabajadores y trabajadoras del sistema educativo, ya que por ejemplo para quienes atraviesan situaciones de incapacidad laboral, dejarán de requerir la presentación del trámite en el Instituto de Previsión Social (IPS).

A partir de ahora, la gestión de inicio será realizada directamente por la Dirección Provincial de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones, en su carácter de empleadora, simplificando el procedimiento y acercando el derecho a quienes más lo necesitan.

Cabe consignar, que las certificaciones de servicios para Pensiones, se realizarán en modo digital permitiendo al derechohabiente presentar en el IPS su trámite en un tiempo menor al actual.

Estas mejoras favorecerá el otorgamiento de los beneficios previsionales a las y los bonaerenses garantizando el acceso pleno al derecho jubilatorio.