Más de 130 millones de pesos para mejoras en el camino Pourtalé–Ruta 51

La Municipalidad de Olavarría lanzó la Licitación Pública N° 1/26 para ejecutar obras de alteo, entoscado, limpieza de cunetas y colocación de alcantarillas en el camino rural 078-06, que conecta la localidad de Pourtalé con la Ruta Provincial 51.

El presupuesto oficial asciende a 130 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto es de 130 días corridos desde el inicio de la obra.

Alcance de los trabajos

La intervención comprende un tramo aproximado de 6,2 kilómetros del camino 078-06, desde la Ruta 51 hasta la zona de Estancia Poncho Overo. Las tareas incluyen el alteo de la traza, el entoscado con un espesor mínimo de 25 centímetros, la limpieza y reconformado de cunetas, trabajos de compactación y el calzado de banquinas.

Además, se prevé la colocación y acondicionamiento de alcantarillas en distintos puntos del recorrido, con el objetivo de garantizar el escurrimiento del agua y mejorar la transitabilidad del camino.

Objetivos de la obra

Según se detalla en la memoria descriptiva, los trabajos apuntan a mejorar las condiciones de circulación en una zona afectada por anegamientos durante períodos de lluvias intensas, que dificultan el traslado y el desarrollo de las actividades productivas rurales.

La obra busca asegurar un medio de acceso adecuado y un canal para la salida de la producción.

Fechas clave de la licitación

La venta del legajo licitatorio estará habilitada hasta el 24 de febrero de 2026 a las 13 horas. La apertura de sobres se realizará el 26 de febrero de 2026 a las 10 horas, en el Palacio San Martín.

Las propuestas deberán presentarse en la Dirección de Licitaciones hasta el inicio del acto de apertura.