Vecinos de Hinojo reclaman por falta de mantenimiento en un zanjón

Vecinos del barrio Almirante Brown, en la localidad de Hinojo, reclaman por la falta de limpieza y mantenimiento de un zanjón ubicado en Diagonal 2. Aseguran que la situación persiste desde hace dos años, tras la inundación ocurrida en marzo de 2024.

Los frentistas señalaron que el agua permanece estancada, lo que genera la proliferación de roedores y el riesgo de enfermedades como el dengue debido a los altos pastizales.

Según indicaron, el pedido fue elevado a la delegación municipal y al intendente durante un evento en la plaza local, sin obtener respuestas hasta el momento.

Los vecinos solicitan la limpieza del zanjón y el corte de pasto en la zona de la última casa del barrio, lindante a la vía del ferrocarril.