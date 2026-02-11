Servicio eléctrico: El Concejo Deliberante quedó notificado de la demanda iniciada por Coopelectric

La demanda que la Cooperativa Eléctrica de Olavarría inició a la Municipalidad de Olavarría por la concesión del servicio eléctrico sigue su curso en la sede del Juzgado Contencioso Administrativo de Olavarría.

En las últimas horas, voceros judiciales confirmaron que se formalizó la notificación de la demanda al Concejo Deliberante de Olavarría por lo que ya se encuentra en conocimiento de la misma el presidente del cuerpo, Guillermo Santellán.

El Concejo Deliberante fue notificado en su sede administrativa de San Martín y Alsina.

Tal como se viene informando la causa corre por lo que se denomina proceso sumario y, en la demanda, Coopelectric cuenta con el patrocinio letrado el doctor Amilcar Dirazar.

Se espera que en las próximas horas además se formalice la notificación de demanda a la Municipalidad de Olavarría y de esta manera se cumplan con los formalismos el proceso y de lo dispuesto en la primera instancia por el doctor Pablo Quaranta.

A finales del año pasado la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric) presentó una demanda de pretensión declarativa de certeza contra la Municipalidad de Olavarría con el objetivo de que la Justicia determine, de manera definitiva, la plena vigencia del contrato de concesión del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica y alumbrado público en el Partido de Olavarría.

El Municipio deberá atender la demanda y formular la contestación y seguir sosteniendo que el contrato de energía eléctrica se encuentra vencido, pese a lo que dice Coopelectric.

Según sostiene la cooperativa, el contrato de concesión suscripto el 30 de octubre de 1997, en el marco de la Ley Provincial 11.769 (Marco Regulatorio Eléctrico Bonaerense), se encuentra plenamente vigente. En ese sentido, Coopelectric fundamenta su postura en la Resolución Ministerial Nº 419/17 del entonces Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso la prórroga de cinco años del primer período de gestión de las concesiones eléctricas provinciales y municipales, sin que el Municipio de Olavarría haya establecido un plazo menor ni haya formulado objeción alguna.



Dicha resolución extendió el vencimiento del contrato —originalmente previsto para octubre de 2022— hasta el 31 de octubre de 2027, lo que, a criterio de la cooperativa, “cierra toda discusión” sobre la continuidad del vínculo contractual.

la Municipalidad habría comunicado en octubre de 2025 que el contrato se encontraba vencido, interpretación que Coopelectric califica como errónea, arbitraria y contraria al marco normativo vigente, señalando además que fue realizada mediante actos que carecerían de competencia legal.

La cooperativa también remarcó que, aun cuando no resultaba necesario por efecto de la prórroga automática, solicitó en tiempo y forma la prórroga contractual prevista en el propio contrato, sin que el Municipio emitiera respuesta alguna, lo que —según se argumenta— constituye un acto propio que convalida la continuidad de la concesión.

En la presentación judicial se advierte que la situación genera un grave estado de incertidumbre institucional, económica y jurídica, con impacto directo sobre la prestación de un servicio público esencial, la estabilidad laboral de más de 200 trabajadores y el cumplimiento de compromisos financieros relevantes, entre ellos un reciente convenio de refinanciación de deuda con CAMMESA, aprobado por unanimidad en los órganos de gobierno de la cooperativa, con participación de representantes municipales.

Finalmente, Coopelectric solicitó que la Justicia haga cesar el estado de incertidumbre, declare la vigencia del contrato de concesión y reserve el derecho de reclamar daños y perjuicios derivados de la conducta municipal.