Aguilera reconoció déficit municipal y atribuyó subejecución a procesos administrativos

El cierre del ejercicio 2025 de la Municipalidad de Olavarría arrojó un resultado financiero negativo de 4.956.315.938,74 pesos. Los datos que surgen del sistema R.A.F.A.M. y que reveló la semana pasada En Línea Noticias muestran que el municipio percibió ingresos por 111.359 millones de pesos frente a gastos totales por 116.315 millones de pesos.

Al respecto, el concejal del oficialismo Federico Aguilera reconoció el desfasaje en las cuentas públicas y explicó que el déficit se debe a que los ingresos corrientes no alcanzaron para cubrir la totalidad de los gastos. El edil señaló que «la recaudación viene sufriendo una caída sistemática producto de la recesión económica y la pérdida del poder adquisitivo, lo que impacta directamente en las tasas municipales».

Sobre la diferencia entre los gastos devengados y los efectivamente pagados, Aguilera indicó que el municipio debió priorizar el pago de salarios y la prestación de servicios esenciales. «Tuvimos que hacer frente a una estructura de costos en ascenso, con una inflación que no dio tregua en los insumos básicos y en la paritaria salarial, lo que obligó a una administración de los recursos muy estricta», afirmó el concejal.

Subejecución de fondos para obras

Uno de los puntos analizados en el informe contable es la existencia de recursos afectados que no fueron utilizados. Entre ellos se destacan 1.857 millones de pesos correspondientes a la tasa vial para infraestructura rural y 1.349 millones de pesos derivados de la venta de una calle a la empresa Loma Negra.

Aguilera justificó esta situación al sostener que «no es falta de voluntad política ni de recursos, sino que existen procesos administrativos y burocráticos que tienen sus tiempos». En ese sentido, el concejal explicó que «la elaboración de proyectos técnicos, los pliegos de licitación y los procesos de adjudicación muchas veces no coinciden con los tiempos del calendario fiscal».

Finalmente, el referente del oficialismo aseguró que esos fondos se encuentran preservados para su ejecución. «Son recursos con destino específico que van a ser volcados a las obras para las cuales fueron creados a medida que se completen los pasos administrativos que la ley exige», concluyó. (En Línea Noticias)