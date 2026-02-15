Olavarría impulsa su identidad productiva con el “Sello Olavarriense”

El Municipio de Olavarría continúa consolidando el “Sello Olavarriense” como una política pública estratégica para fortalecer la identidad productiva de la ciudad y posicionarla a nivel regional y nacional. La marca reúne actualmente a 13 productores y productoras bajo un mismo distintivo de calidad, con el objetivo de jerarquizar, visibilizar y potenciar los emprendimientos locales.

La iniciativa es coordinada por la Coordinación de Turismo y la Coordinación de Economía Popular, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo. El eje central es claro: que cada producto elaborado en Olavarría funcione como embajador de la ciudad, abra nuevos mercados y consolide circuitos comerciales en distintos puntos del país.

A través del “Sello Olavarriense”, el Municipio busca posicionar a Olavarría como un polo de producción diversa y de calidad, generando referencia nacional y facilitando el crecimiento sostenido de los emprendedores.

En ese marco, en los últimos días los productores participaron en dos eventos de gran convocatoria regional y nacional. Estuvieron presentes en la Fiesta de la Frambuesa en Villa Cacique (Barker), partido de Benito Juárez, donde el público pudo conocer y adquirir productos locales.

También formaron parte de la Hi Race en Bella Vista – Sierras Bayas, una competencia deportiva de alcance nacional que reunió visitantes de distintos puntos del país y funcionó como vidriera estratégica para la producción olavarriense.

Desde el Municipio agradecieron especialmente al Municipio de Benito Juárez y a los organizadores de la Hi Race por brindar los espacios que permitieron dar visibilidad al trabajo de los productores locales en escenarios de alta convocatoria.