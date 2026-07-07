Olavarría salió a la calle tras el impresionante triunfo de Argentina

Una importante cantidad de olavarrienses se congregó este martes en el centro de la ciudad para celebrar el agónico triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto, que selló la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

Como ocurre en cada festejo de la «Scaloneta», el punto de encuentro fue el Paseo Jesús Mendía, donde cientos de vecinos llegaron desde distintos barrios con banderas, camisetas y bombos para compartir la alegría por una nueva victoria del conjunto nacional.

Bocinazos, cánticos y banderas argentinas coparon el centro olavarriense apenas finalizó el partido, en una celebración que fue creciendo con el correr de los minutos y reunió a familias, grupos de amigos e hinchas de todas las edades.