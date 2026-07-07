Espert presentó un escrito en la causa por lavado de 200 mil dólares

Este martes, un par de horas antes del comienzo del partido entre Argentina y Egipto, el exdiputado José Luis Espert se presentó ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli en la causa por presunto lavado de dinero. Mediante un escrito negó haber cometido algún delito.

Espert había sido citado a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien lo acusa del blanqueo de 200 mil dólares de una grupo criminal a través de la compra de dos autos de alta gama y la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda, el exclusivo barrio privado del partido de la Costa.

Para Dominguez, el contrato con una empresa minera de Guatemala es falso, y que Espert sólo busco justificar el monto que recibió de Federico “Fred” Machado, actualmente condenado y detenido en Estados Unidos.

Además de su escrito negando la comisión de delito, Espert afirmó que en el expediente de la causa hubo “filtraciones” a la prensa, por lo que solicitó que la causa recaiga en otro juzgado.